HABER

Köprüden atlayan kişinin cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 13:24 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden dün gece atlayarak intihar eden 2 çocuk babası Ayhan Akar'ın cesedi bulundu.

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden dün gece atlayarak intihar eden 2 çocuk babası Ayhan Akar'ın cesedi bulundu. Üsküdar Salacak açıklarında bulunan cesedi Haydarpaşa Limanı'na getirildi. Burada olay yeri incelemesinin ardından ceset Haydarpaşa Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Yakınlarının yaptığı teşhis sonucu cesedin dün gece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan Ayhan Akar'a (47) ait olduğu tespit edildi. Bir kargo şirketinde çalışan, 2 çocuk babası Ayhan Akar'ın eşi ile uzun süredir sorunları olduğu, kardeşinin yanında yaşadığı ve gece yarısı kardeşinin aracını alarak köprüye intihar etmek için gittiği öğrenildi. Ayhan Akar'ın cenazesi Yanibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

PARTNER O ülkede bikini giymek yasaklandı! O ülkede bikini giymek yasaklandı!
Çocuğuna bağıran baba ve oğlunu bıçaklayan komşu serbestÇocuğuna bağıran baba ve oğlunu bıçaklayan komşu serbest
Gaziantep'te torbacılara gece operasyonu: 8 gözaltıGaziantep'te torbacılara gece operasyonu: 8 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İhaneti drone ile yakaladı!

İhaneti drone ile yakaladı!

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Cesur tatil! Eksi 27 derecede kaza

Cesur tatil! Eksi 27 derecede kaza

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 yıl önce 'emanet' gelinlik ve damatlıkla evlenen çift, nikah tazeledi

16 yıl sonra hayallerine kavuştular!

8 yaşındaki Görkem hayatı boyunca diyet yapmak zorunda

Adeta zamanla yarışıyorlar! Hayatı boyunca böyle yaşamak zorunda

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Parkta dövüp dereye attılar

Parkta dövüp dereye attılar

Öğretmen çifti kaza ayırdı

Öğretmen çiftten çok acı haber!

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.