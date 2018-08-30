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KÖPRÜDEN ATLAYAN TAKSİCİ HAYATINI KAYBETTİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 11:45 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kullandığı taksiden inip denize atlayan taksici hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kullandığı taksiden inip denize atlayan taksici hayatını kaybetti.
Olay sabah saat 09:00 sıralarında yaşandı. Taksi şoförü Penay Candar (38) kullandığı taksi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde durup aracından indi. Korkuluklara çıkan Candar köprüden aşağı atladı. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Haber verilmesi üzerine gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri aramalara başladı. Su yüzeyinde bulunan Penay Candar deniz polisi ekiplerince Ortaköy iskelesine çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Candar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrasında cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
-Ortaköy iskelesine çıkarılan ceset
-Deniz polisi
-Sağlık ekipleri
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Sahil güvenlik ekipleri
-Cesedin cenaze aracına taşınması
-Candar'ın fotoğrafı
-Genel ve detay görüntüler

PARTNERParmağınızı böyle bantlarsanız... Kimse bu olayın farkında değil...Parmağınızı böyle bantlarsanız... Kimse bu olayın farkında değil...
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