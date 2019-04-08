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Köprüden atlayarak intihar etti; arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 21:20 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden bir kişi, ekiplerin tüm aramalarına rağmen bulunamadı.

Köprüden atlayarak intihar etti; arama çalışmaları sürüyor

Murat KORKMAZ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden bir kişi, ekiplerin tüm aramalarına rağmen bulunamadı. Arama çalışmaları sürüyor.
Olay, sat 19.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, geldiği aracı yolun ortasına bırakarak kendini köprüden aşağıya atarak intihar etti. O sırada köprüden geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye deniz polisleri, sahil güvenlik ve kıyı emniyeti sevk edildi. Ekipler, köprüden atlayan kişiyi uzun süre denizde aradı. Fakat intihar eden kişiden bir ize rastlanamadı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

(FOTORĞAF)

Köprüden atlayarak intihar etti; arama çalışmaları sürüyorKöprüden atlayarak intihar etti; arama çalışmaları sürüyorKöprüden atlayarak intihar etti; arama çalışmaları sürüyorKöprüden atlayarak intihar etti; arama çalışmaları sürüyor

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