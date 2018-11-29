Köprüden çaya atlayarak intihar etti

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kimliği öğrenilemeyen kadın, köprüden Kelkit Çayı'na atlayarak, yaşamına son verdi.

Dün saat 11.00 sıralarında henüz kimliği öğrenilemeyen 60 yaşlarında kadın, Kelkit Çayı üzerindeki Karayaka Köprüsü'ne geldi. Korkuluklara çıkan kadın, kendini Kelkit Çayı'na bıraktı. Otomobiliyle köprüden geçerken olayı gören Harun Duman, hemen suya girdi. Yüzerek ulaştığı kadını, sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının ayakkabıları, başörtüsü ve baston olarak kullandığı tahta parçası, köprü korkulukları yanında bulundu.

'KALP MASAJI VE SUNİ TENEFFÜS YAPTIM'

Balık tutmaya giderken olaya tanık olan Harun Duman, ''Kadın sudaydı. Koştum suya girdim. Baygın haldeydi. Sudan çıkarttım, nabzına baktım. Kalp masajı, suni teneffüs derken kadını kendine getirdim. Su yutmuştu. Suyu boşalttım. O ara kendindeydi. Sonra sağlıkçılar geldi'' dedi. Polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kadının kimliğini ve intihar nedenini araştırıyor.

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