HABER

Köprüden çaya atlayarak intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 17:07 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kimliği öğrenilemeyen kadın, köprüden Kelkit Çayı'na atlayarak, yaşamına son verdi.

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kimliği öğrenilemeyen kadın, köprüden Kelkit Çayı'na atlayarak, yaşamına son verdi. Dün saat 11.00 sıralarında henüz kimliği öğrenilemeyen 60 yaşlarında kadın, Kelkit Çayı üzerindeki Karayaka Köprüsü'ne geldi. Korkuluklara çıkan kadın, kendini Kelkit Çayı'na bıraktı. Otomobiliyle köprüden geçerken olayı gören Harun Duman, hemen suya girdi. Yüzerek ulaştığı kadını, sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının ayakkabıları, başörtüsü ve baston olarak kullandığı tahta parçası, köprü korkulukları yanında bulundu. 'KALP MASAJI VE SUNİ TENEFFÜS YAPTIM' Balık tutmaya giderken olaya tanık olan Harun Duman, ''Kadın sudaydı. Koştum suya girdim. Baygın haldeydi. Sudan çıkarttım, nabzına baktım. Kalp masajı, suni teneffüs derken kadını kendine getirdim. Su yutmuştu. Suyu boşalttım. O ara kendindeydi. Sonra sağlıkçılar geldi'' dedi. Polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kadının kimliğini ve intihar nedenini araştırıyor.

PARTNERPorno sitelerine saldıran hackerlar yakalandı!Porno sitelerine saldıran hackerlar yakalandı!
40 yılda 5 sergi açtı... Anlattıkları şaşkına çevirdi!40 yılda 5 sergi açtı... Anlattıkları şaşkına çevirdi!
Çalıntı motosikletlerle polisten kaçan 4 hırsızlık zanlısı yakalandıÇalıntı motosikletlerle polisten kaçan 4 hırsızlık zanlısı yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun ile Şeyma'nın boşanmasına eski eş Zeynep Yılmaz'dan ilk yorum!

Acun ile Şeyma'nın boşanmasına eski eş Zeynep Yılmaz'dan ilk yorum!

PKK'lı terörist, yanında kaldığı adamın karısına tecavüz etti!

PKK'lı terörist, yanında kaldığı adamın karısına tecavüz etti!

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Avrupa'nın dev bankasına polis baskını! Arama yapılıyor

Avrupa'nın dev bankasına polis baskını! Arama yapılıyor

Kocasını aldattı, hamile kaldı sonrası akılalmaz!

Kocasını aldattı, hamile kaldı sonrası akılalmaz!

CHP'de toplu istifa depremi!

CHP'de toplu istifa depremi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu kadarına da pes! Yaptığı şeyi duyan şoka girdi

Bu kadarına da pes! Yaptığı şeyi duyan şoka girdi

Çiftçiye 'pes dedirten' tuzak!

Çiftçiye 'pes dedirten' tuzak!

Kokudan vahşet çıktı! Sözleri şoke etti

Kokudan vahşet çıktı! Sözleri şoke etti

Erzurum'da 40 yılda 5 sergi açan açtı! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi...

40 yılda 5 sergi açtı... Anlattıkları şaşkına çevirdi!

Korkunç ölüm! Gören kahroldu

Fabrikada feci ölüm! İşçiler altında kaldı

Lefkoşa'da güzellik uzmanı Özyazgan eski eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde defalarca dövüldü

Hastane odasında dehşet! 'İçeri girdi, kapıyı kapattı ve...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.