Köprüden dereye devrilen TIR alev aldı; sürücü öldü

Bülent TATLI/KOYULHİSAR (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde, köprü üzerinde kontrolden çıkıp dere yatağına düşerek alev alan TIR'ın şoförü İranlı Mohammad Rahımıan (64) kayatını kaybetti.
Kaza, saat 03.30 sıralarında Koyulhisar ilçesi D-100 karayolu üzerindeki Yemişli Köprüsü'nde meydana geldi. İran uyruklu Mohammad Rahımıan yönetimindeki 99 D 829 plakalı demir yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprü bariyerlerini kırarak dere yatağına devrildi. TIR alev alırken, yoldan geçen sürücüler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Yapılan incelemede, kabinde sıkışan Mohammad Rahımıan'ın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Rahımıan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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