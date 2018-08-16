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Köprüden dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 16:13 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, kontrolden çıkıp, köprü korkuluklarına çarparak, 10 metreden dereye uçan otomobilin sürücüsü Mustafa Akdağ (50), yaralandı.  Kaza, saat 10.30 sıralarında, Çameli- Fethiye yolu Elmalı Kirazlıyayla Kavşağı Kanlıçay Köprüsü'nde meydana geldi.

Köprüden dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli), (DHA) - DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, kontrolden çıkıp, köprü korkuluklarına çarparak, 10 metreden dereye uçan otomobilin sürücüsü Mustafa Akdağ (50), yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında, Çameli- Fethiye yolu Elmalı Kirazlıyayla Kavşağı Kanlıçay Köprüsü'nde meydana geldi. Muğla'nın Fethiye ilçesi yönüne giden Mustafa Akdağ yönetimindeki 15 HN 456 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, köprünün korkuluklarına çarparak, yaklaşık 10 metreden dereye uçtu. Yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Akdağ, itfaiye ekibince kurtarıldı. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Akdağ, tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Köprüden dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

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