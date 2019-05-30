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Köprüden düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 19:21 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde köprüden düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, celeplikle uğraşan Murat İnce’den (41)haber alamayan eşi durumu polis ekiplerine haber verdi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde köprüden düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, celeplikle uğraşan Murat İnce’den (41)haber alamayan eşi durumu polis ekiplerine haber verdi. Ekipler ilçe genelinde yaptıkları araştırmada Karayahşi Mahallesi yakınlarında Karayahşi Köprüsü üzerinden bir motosikletin aşağı düştüğünü tespit etti. Yapılan incelemede 45 SA 432 plakalı motosikletin yanında kayıp olarak aranan Murat İnce’nin cansız bedeni ile karşılaşıldı. Yapılan ilk incelemede İnce’nin motosikleti ile birlikte köprüden düşerek hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Kazaya kurban giden İnce, Kocaçeşme Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığına defnedildi.

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