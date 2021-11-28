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Köprüden düşen tır alev aldı: 2 ölü

28.11.2021 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana-Niğde otoyolunda köprüden düşen tırın alev alması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Köprüden düşen tır alev aldı: 2 ölü

Halil Aytekin yönetimindeki donmuş et yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adana-Niğde otoyolu Eminlik gişeleri yakınındaki köprünün refüjünden düştü.

SÜRÜCÜ VE YANINDAKİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerinin yakınlarında bulunan bölge trafik ekipleri, Abdullah Alkan'ı yaralı olarak kurtardı, ardından tır alev almaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ile Niğde ve Ulukışla belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin söndürdüğü yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Aytekin ile araçta yolcu olarak bulunan Kenan Koçsoy, hayatını kaybetti.

Yaralanan Alkan, ambulansla kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Aytekin ve Koçsoy'un cenazeleri aynı hastanenin morguna kaldırıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana
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