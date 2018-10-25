"Köprüden Önce Son Çıkış" seyirciyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Tiyatro Külliyen'in hazırladığı "Köprüden Önce Son Çıkış" adlı oyunun prömiyeri, Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.
Oyunu yazan ve yöneten Yunus Emre Obut, gösterim öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, hikayeyi, bugünün kararsız insanlarından yola çıkarak yazdığını söyledi.
Obut, oyunda araftaki bir insanı ele aldıklarına işaret ederek, "Ne yapacağını bilmeyen, dinini yanlış tanıyan, toplum tarafından yanlış bilgilerle büyütülmüş bir insanın hikayesi aslında bu oyun. Tabii esas kaynağım Hac Suresi'nin 15. ayetidir." dedi.
Oyunun bir köprü üzerinde geçtiğini belirten Obut, şöyle devam etti:
"Oyunumuz temel olarak imanı anlatıyor. Bugüne kadar 3 oyun yazdım ama hikaye esasen beni en zorlayan oyunlardan biri oldu. Yazma sürecinde temellendirme yaklaşık 1 ay sürdü ama ondan sonraki süreç 6-7'i ayı buldu. Dört kişilik bir oyunumuz var. Onlarla birlikte de 3 ay bir sahne çalışması yaptık. Normalde tiyatro oyunlarının çalışmaları 1 ay gibi sürede biter. Fakat bu oyunun çok fazla detayı olduğu için bizi biraz uğraştırdı."
Obut, seyircinin oyunda "İman nedir?" sorusunun cevabını bulacağına dikkati çekerek, "İman, Arapça bir kelime. Türkçeye sonradan eklenmiş, biz bu kelimeyi kullanıyoruz ama mahiyeti esasında nedir, bilmiyoruz. Gerçekten anlamının güvenme olduğunu biliyor muyuz ? Tabii oyunun bir alt metni de var. Biz gerçekten Allah'a oturduğumuz koltuk kadar güveniyor muyuz?" diye konuştu.
Tek perdelik oyunda kendisinin de rol aldığını ifade eden Yunus Emre Obut, oyunun İstanbul'dan sonra KKTC ve Almanya'da da sahneleneceğini sözlerine ekledi.
İsmail Emre Biliciler, Fatih Akçin ve İhsan Sever'in de rol aldığı oyunun konusu özetle şöyle:
"Adem, gecenin en karanlık anında, ıssız bir köprünün orta yerinde, aşağıya kadar sarkmış bir haldeyken yoldan geçen biri adam Adem'i engelleyip bu konuda ikna olana kadar onu köprünün korkuluklarına bağlar. Garip bir balıkçının işe dahil olmasıyla karışan olay, balıkçının sorduğu bir soruyla Adem'in hiç planlamadığı manevi bir yolculuğa döner."
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