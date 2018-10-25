"Köprüden Önce Son Çıkış" seyirciyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Tiyatro Külliyen'in hazırladığı "Köprüden Önce Son Çıkış" adlı oyunun prömiyeri, Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Oyunu yazan ve yöneten Yunus Emre Obut, gösterim öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, hikayeyi, bugünün kararsız insanlarından yola çıkarak yazdığını söyledi.

Obut, oyunda araftaki bir insanı ele aldıklarına işaret ederek, "Ne yapacağını bilmeyen, dinini yanlış tanıyan, toplum tarafından yanlış bilgilerle büyütülmüş bir insanın hikayesi aslında bu oyun. Tabii esas kaynağım Hac Suresi'nin 15. ayetidir." dedi.

Oyunun bir köprü üzerinde geçtiğini belirten Obut, şöyle devam etti:

"Oyunumuz temel olarak imanı anlatıyor. Bugüne kadar 3 oyun yazdım ama hikaye esasen beni en zorlayan oyunlardan biri oldu. Yazma sürecinde temellendirme yaklaşık 1 ay sürdü ama ondan sonraki süreç 6-7'i ayı buldu. Dört kişilik bir oyunumuz var. Onlarla birlikte de 3 ay bir sahne çalışması yaptık. Normalde tiyatro oyunlarının çalışmaları 1 ay gibi sürede biter. Fakat bu oyunun çok fazla detayı olduğu için bizi biraz uğraştırdı."