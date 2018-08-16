Köprüden otoyola atladı, kadın sürücü şok yaşadı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da çıktığı köprüden otoyola atlayan kimliği belirsiz kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sırasında aracıyla yolda ilerlerken aniden önüne düşen adamı gören Bahar T., şok yaşadı.

Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinden geçen Belediye Evleri köprüsüne çıkan kimliği belirsiz, 35 yaşlarındaki erkek, tel örgülere tırmanıp, kendisini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten otoyola düşen adam, yaralandı. Bu sırada, otomobiliyle Mersin'e giden Bahar T., önüne düşen adamı görünce aniden fren yaptı. Şok yaşayan, aracını güçlükle park eden Bahar T., yaralının yanına giderek ambulans çağırdı. Bu sırada otoyolda trafik durdu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, otoyolda önlem alırken, yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, intihar eden kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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