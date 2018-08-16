HABER

Köprüden otoyola atladı, kadın sürücü şok yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 12:12 | Son Güncelleme

ADANA'da çıktığı köprüden otoyola atlayan kimliği belirsiz kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Köprüden otoyola atladı, kadın sürücü şok yaşadı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da çıktığı köprüden otoyola atlayan kimliği belirsiz kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sırasında aracıyla yolda ilerlerken aniden önüne düşen adamı gören Bahar T., şok yaşadı.
Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinden geçen Belediye Evleri köprüsüne çıkan kimliği belirsiz, 35 yaşlarındaki erkek, tel örgülere tırmanıp, kendisini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten otoyola düşen adam, yaralandı. Bu sırada, otomobiliyle Mersin'e giden Bahar T., önüne düşen adamı görünce aniden fren yaptı. Şok yaşayan, aracını güçlükle park eden Bahar T., yaralının yanına giderek ambulans çağırdı. Bu sırada otoyolda trafik durdu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, otoyolda önlem alırken, yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Polis ekipleri, intihar eden kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Köprüden otoyola atladı, kadın sürücü şok yaşadıKöprüden otoyola atladı, kadın sürücü şok yaşadıKöprüden otoyola atladı, kadın sürücü şok yaşadıKöprüden otoyola atladı, kadın sürücü şok yaşadı

PARTNERKaslar yarışıyor!Kaslar yarışıyor!
Otomobil hırsızları ateş edilerek yakalandıOtomobil hırsızları ateş edilerek yakalandı
Çarpışan arabada akılalmaz olay!Çarpışan arabada akılalmaz olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

İtiraf etti! Dikkat çeken talimat! Hemen uzaklaşın

İtiraf etti! Dikkat çeken talimat! Hemen uzaklaşın

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çarpışan arabada akılalmaz olay!

Çarpışan arabada akılalmaz olay!

15 yaşında evden kaçtı polisi görünce yaptığı şey şoke etti!

15 yaşında evden kaçtı polisi görünce yaptığı şey şoke etti!

Ümraniye'de park halindeki minibüs alev alev yandı

Ümraniye'de park halindeki minibüs alev alev yandı

Muhabir mikrofon uzattı, vatandaşın gündem yorumu sosyal medyayı salladı

Muhabir mikrofon uzattı, vatandaşın gündem yorumu sosyal medyayı salladı

Maganda kurşunuyla başından yaralanan Furkan'dan acı haber geldi

Maganda kurşunuyla başından yaralanan Furkan'dan acı haber geldi

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var!

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.