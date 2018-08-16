Köprüden otoyola atladı, kadın sürücü şok yaşadı (2)

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Adana'da köprüden otoyola atlayarak yaşamına son veren ancak üzerinden kimlik çıkmayan kişinin Duran A. (30) olduğu belirlendi. Polisin, Duran A.'nın ailesine ulaşmaya çalıştığı öğrenildi. Duran A.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

