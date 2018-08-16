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Köprüden otoyola atladı, kadın sürücü şok yaşadı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 16:52 | Son Güncelleme

KİMLİĞİ BELİRLENDİ Adana'da köprüden otoyola atlayarak yaşamına son veren ancak üzerinden kimlik çıkmayan kişinin Duran A.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Adana'da köprüden otoyola atlayarak yaşamına son veren ancak üzerinden kimlik çıkmayan kişinin Duran A. (30) olduğu belirlendi. Polisin, Duran A.'nın ailesine ulaşmaya çalıştığı öğrenildi. Duran A.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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