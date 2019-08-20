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Köprüden uçan araçtan yara almadan kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 15:57 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprüden aşağı uçtu.

Köprüden uçan araçtan yara almadan kurtuldu

Batman’ın Sason ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprüden aşağı uçtu. Hurdaya dönen araçtan şoför yara almadan kurtuldu.
Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında Sevek Mahallesi’nde bulunan Kayabaşı Mahallesi ile ilçe merkezini birbirine bağlayan köprülü kavşakta yaşandı. Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan bir düğünden ilçe merkezine harekat halinde Şafi Çiftçi yönetimindeki 72 BD 266 plakalı araç, köprülü kavşağa geldiği sırada kontrolden çıktı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil köprüden aşağı uçtu. Kazayı gören vatandaşların sağlık ekiplerine haber vermesiyle olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince sürücü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Köprüden uçan araçtan yara almadan kurtuldu

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