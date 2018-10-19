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Köprüden uçan otomobilin sürücüsü 17 saat sonra ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 19:28 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, kullandığı otomobiliyle köprüden uçan Fevzi Hacıoğlu'nun (51) kazadan 17 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, kullandığı otomobiliyle köprüden uçan Fevzi Hacıoğlu'nun (51) kazadan 17 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Kaza dün saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Çırpılar- Yeşilköy yolu üzerinde korkulukları bulunmayan köprü üzerinde meydana geldi. Çırpılar köyünden, Yeşilköy köyüne giden, evli ve 2 çocuk babası Fevzi Hacıoğlu yönetimindeki 17 TG 480 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, köprüden uçtu. Kazanın ardından otomobil dere yatağı üzerindeki bir ağaca çarparak ters döndü. Sabah evine dönmediği için ailesi ve yakınları tarafından her yerde aranan Fevzi Hacıoğlu'na ulaşılamadı.

Çırpılar köyünden yaşayanlar bugün saat 16.00 sıralarında köprüden aşağı düşmüş otomobili görünce durumu hemen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinde sürücü Fevzi Hacıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Köprüden düşen otomobili çıkarmak için Bayramiç Belediyesi'nden yardım istendi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hayatını kaybeden sürücü Fevzi Hacıoğlu'nun cenazesinin Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı belirtildi.

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