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  4. Köprüden uçup duvara çarpan otomobildeki 2 genç yaşamı yitirdi

Köprüden uçup duvara çarpan otomobildeki 2 genç yaşamı yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 02:06 | Son Güncelleme

BOLU'da, köprüden uçup duvara çarptıktan sonra parçalanan otomobildeki Eray Acar (21) ve Sabri Sadıç (22) yaşamını yitirdi.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, köprüden uçup duvara çarptıktan sonra parçalanan otomobildeki Eray Acar (21) ve Sabri Sadıç (22) yaşamını yitirdi. Otomobilin çarptığı duvardaki "Oradasın gökyüzünde" yazısı görenleri üzdü.
Kaza, saat 24.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun Kuruçay mevkiinde meydana geldi. Sabri Sadıç yönetimindeki 14 AAP 967 plakalı otomobil, yaklaşık 4 metre yükseklikteki Kuruçay köprüsünden uçtu. Köprünün duvarına çarptıktan sonra karayoluna düşen otomobil parçalara ayrıldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil ve polis ekiplerine haber verdi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sabri Sadıç ve araçta bulunan arkadaşı Eray Acar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Gençlerin cansız bedenleri Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayı duyan gençlerin yakınları ve arkadaşları olay yerine geldi. Sinir krizleri geçirenleri polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.
DUVARDAKİ YAZI KAHRETTİ
Otomobilin çarptığı duvara daha önce sprey boyayla yazılmış olan "Oradasın gökyüzünde" yazısı görenleri üzdü.

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