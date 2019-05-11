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Köprüden yasak geçişlerle ilgili cezalarda düzeltme yapılacağı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 14:52 | Son Güncelleme

Hafif ticari araç sahipleri, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yasak geçişlerle ilgili cezaların düzeltileceğine yönelik açıklamasını konvoy oluşturarak kutladı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yasak geçişlerle ilgili cezaların düzeltileceği açıklaması, hafif ticari araç sahipleri tarafından sevinçle karşılandı.

Cezalar nedeniyle mağdur olduğunu belirten çok sayıda kişi, araçlarıyla Yenikapı Miting Alanında toplandı.

Araçlarını balon asarak süsleyen vatandaşlar, klakson çalarak sevinç gösterisinde bulundu.

Sürücüler, Yıldırım'ın, cezaların düzeltileceği açıklamasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Hafif ticari araç sahiplerinden Selçuk Tok, yaptığı açıklamada, köprüden yasak geçiş dolayısıyla kendisine 90 bin lira ceza geldiğini ancak aracının değerinin 73 bin 500 lira olduğunu belirterek, "Sayın Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamadan çok memnunuz. Bunu kutlamak için geldik. Köprüden araçlarımızla serbest geçiş yapabileceğimiz için memnunuz. Buna çok sevindik. Hepimize hayırlı olsun." dedi.

Konvoy oluşturan sürücüler daha sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanarak Anadolu Yakası'na geçerek tur attı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yasak geçişler hafif ticari araç sahipleri

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