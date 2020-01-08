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  4. Köprüden yola atladı

Köprüden yola atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 13:58 | Son Güncelleme

 KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde yakınlarıyla birlikte yürüyen U.G.

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde yakınlarıyla birlikte yürüyen U.G. adlı erkek, bir anda köprülü kavşakta korkulukları aşıp, D-100 karayoluna atlayarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan U.G., hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 13.00 sıralarında, D-100 karayolu Yeni Yalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte yürüyen U.G. bir anda köprülü kavşağa doğru koşarak korkulukları aşıp, yaklaşık 6 metre yükseklikten yola atladı. Bu sırada yoldan geçen araçlar, yerde kanlar içinde kalan U.G.'ye çarpmamak için durdu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Başının üzerine düşen U.G., ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Bu sırada şyoka giren U.G.’nin yanında kadın, polisler tarafından sakinleştirildi.
Ameliyata alınan U.G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtti.

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