Köprülerde kesilen cezalar yasa ile iptal edildi

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- İSTANBUL'da araç sınıfları itibariyle geçmeleri yasak olduğu halde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanmaları sonucu büyük para cezalarına çarptırılan sürücülere yasa ile birlikte toplam 7 madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa ile 2 Kasım 2016'dan yasanın çıktığı tarihe kadar köprüden geçmeleri sonucu sürücülere kesilen ağır para cezaları tahsil edilmeyecek.

TBMM Genel Kurulu’nda, görüşmeleri başlayan Karayolları Trafik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik teklifinin ilk bölümde yer alan 7 madde kabul edildi. Teklife, 5 siyasi partinin ortak önergesi ile TBMM Genel Kurulu’nda görev yapan kavaslarla ilgili de yeni bir madde eklendi. Genel kurul'da kabul edilen yasalar şöyle:

"'Araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 2 Kasım 2016'dan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçenlere idari para cezası uygulanmayacak. Verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatından vazgeçilecek. Varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığı kararlaştırılacak. Yargılama ve takip gideri, taraflar üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar, 28 Şubat 2019'a kadar başvurulması halinde 29 Mart 2019'a kadar ret ve iade edilecek.''