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Köprüleri taştan 2 kent 34’üncü kez buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 11:10 | Son Güncelleme

Mimar Sinan’ın eseri olan muhteşem taş köprülere sahip Büyükçekmece ve Edirne arasında 1986 yılında kurulan kardeşlik köprüsünde 34’üncü buluşma gerçekleşti.Büyükçekmece Belediyesi’nin bu yıl 34’üncüsünü düzenlediği geleneksel Edirne Ramazan Gezisi 3 bin kadın ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirildi.Akgün, Recep Gürkan’ı makamında ziyaret ettiEdirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ı makamında ziyaret eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Mimar Sinan’ın eseri olan muhteşem taş köprülere sahip Büyükçekmece ve Edirne arasında 1986 yılında kurulan kardeşlik köprüsünde 34’üncü buluşma gerçekleşti.
Büyükçekmece Belediyesi’nin bu yıl 34’üncüsünü düzenlediği geleneksel Edirne Ramazan Gezisi 3 bin kadın ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Akgün, Recep Gürkan’ı makamında ziyaret etti
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ı makamında ziyaret eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Edirne belediye başkanımızı 3 bin kadımızla birlikte ziyarete geldik. Bu geziyi yaparken aynı zamanda Ferhat şehrimiz Edirne’nin belediye başkanı dostum, kardeşim Recep Gürkan’ı ziyaret etmek istedik. Tekrar belediye başkanı seçilen Recep başkanıma ve Edirne halkımıza hayırlı olsun” ifadesini kullandı.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün 6’ncı kez seçim kazanarak önemli bir zafere imza attığını ve siyasetin altın kemerini kazanmaya hak kazandığını ifade ederek, Kırkpınar Başpehlivanlarına verilen “Altın Kemer” takdim etti. Ferhat şehri Edirne’nin tarihi ve doğal güzelliklerini heyetiyle birlikte gezen Başkan Dr. Hasan Akgün, tüm Edirne halkına ve esnafına ilgilerinden ötürü teşekkür etti.

34 yıldır süren gelenek
Kültür gezisinin ardından iftar saatinin gelmesiyle birlikte Meriç nehri kenarında Büyükçekmeceli kadınlarla orucunu açan Başkan Dr. Hasan Akgün “Edirne’ye 34’üncü kez geldik. 1986 yılından beri devam eden bir kültür gezisidir ve bu gezide ben mutlaka olurum. Ramazanın 24’üncü gününde yaparız bu geziyi. Bu akşam Ramazanın 24’üncü günü aynı zamanda İstanbul’un fethi olması nedeniyle gezi daha bir anlam kazandı. Bu kültür faaliyetleri Edirne ve Büyükçekmece arasında müthiş bir köprü oldu. Edirne halkının ve esnafının beklediği gün oldu. Binlerce kadınımız on binlerce lira para bırakacak Edirne’ye. Önce Edirne halkımızın sonra tüm İslam aleminin Kadir gecelerini ve Ramazan bayramını kutluyorum. Bize bugüne kadar ilgi ve alakasını esirgemeyen Sayın Recep Gürkan başkanıma, Edirne Emniyet Teşkilatına ve memur arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin” ifadesini kullandı.
İftara katılan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, Büyükçekmeceli kadınlara Edirne’nin tarihi ve kültürel yapısı hakkında bilgi verdi. Başkan Akgün orucunu açtıktan sonra tarihi Selimiye Cami’de teravih namazı kılarak Edirne esnafıyla sohbet etti.

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