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Köprülü kavşaktan yola düşen ortaokul öğrencisi Zerda, yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 16:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, ortaokul öğrencisi Zerda T.

Köprülü kavşaktan yola düşen ortaokul öğrencisi Zerda, yaralandı

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, ortaokul öğrencisi Zerda T. (14), 5 metre yükseklikteki köprülü kavşaktan yola düştü. Zemine çakılması sonucu yaralanan Zerda T., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 15.30 sıralarında, Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi'nde meydana geldi. Kepez Belediyesi hizmet binası önündeki köprü kavşakta yürüyen ortaokul öğrencisi Zerda T., henüz bilinmeyen nedenle yaklaşık 5 metreden yola düştü. Zemine çakılması sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan Zerda T. için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı Zerda T.'yi ambulansla hastaneye götürdü. Zerda T., tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Köprülü kavşaktan yola düşen ortaokul öğrencisi Zerda, yaralandı

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