Köprülü Mehmet Paşa kimdir? Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın saraydaki ilk görevi neredeydi?

En çok izlenen genel kültür ve bilgi yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster’de ekranlara gelen sorunun cevabı büyük merak konusu oldu.

Programda yarışmacıya yönetilen 60 bin TL ödüllü, ‘’Osmanlı Devleti’nde 17. yüzyılda etkili olan Köprülüler ailesinin kurucusu sadrazam Köprülü Mehmed Paşa’nın saraydaki ilk görevi neredeydi?’’ sorunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Şıklar:

A- Bahçede

B- Marangozhanede

C- Ahırda

D- Mutfakta

Doğru Cevap: Mutfakta

Köprülüler ailesine adını veren Mehmet Paşa, 18.asır Osmanlı sadrazamlarındandır.

Arnavut asıllı olup, kendisinin Edirne'de düzenlettirdiği vakfiyesinde Arnavut Belgrat'ının (Berat) Ruznik kasabasından olduğunu söylemektedir.

Köprü voyvodası (ağa, reis, yönetici, tahsil memuru) Yusuf Ağa'nın kızı olan eşi Ayşe hanım Amasya'nın Köprü kasabasında doğmuş olup, Mehmet Paşa da görevsiz zamanlarını orada geçirdiği için kendisine Köprülü denilmiştir.

Kasabaya sonradan Vezirköprü denilmesi Mehmet Paşa ile bu münasebeti dolayısıyladır.

Genç yaşta gittiği İstanbul'da saray hizmetine girdi.Buradaki ilk görevi hassa aşçıları neferliği oldu.

Daha sonra büyükodalı zümresine (saray adap ve erkanının öğrenildiği yer) daha sonra hazine-i amire (devlet hazinesi) hademeliğine geçti.

Geçimsizliği ve itaatsizliği yüzünden sipahilik görevi ile saraydan çıkarıldığında 40 yaşını geçmişti.

