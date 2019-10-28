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Köprünün ayağına çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 11:02 | Son Güncelleme

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında köprünün beton ayağına çarparak araç içerisinde sıkışan kamyonet sürücüsü itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonrası sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Kaza, Denizli-Ankara karayolu üzerinden Pınarkent Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında köprünün beton ayağına çarparak araç içerisinde sıkışan kamyonet sürücüsü itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonrası sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Denizli-Ankara karayolu üzerinden Pınarkent Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bedrettin Gümüş idaresindeki 35 KEV 11 plakalı kamyonet, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol üstündeki köprünün beton ayaklarından birine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet şoför kabini hurdaya dönerken sürücü Gümüş araç içinde sıkıştı. Gümüş, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

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