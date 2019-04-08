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Köprünün bariyerlerine çarpan taksi yandı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 15:54 | Son Güncelleme

Sürücünün eşi, LPG tankının patlaması sonucu alev alan otomobilde yaşamını yitirdi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde köprünün bariyerlerine çarparak alev alan taksideki kadın öldü, sürücü ağır yaralandı.

Nizamettin Güney (73) yönetimindeki 25 TT 565 plakalı taksi, Tokat-Erzincan kara yolunun Değirmendere mevkisindeki köprünün bariyerlerine çarptı.

Kazada otomobilin LPG tankının patlaması sonucu araç alevler arasında kaldı.

Sürücünün kendi imkanlarıyla çıktığı otomobildeki yangın, Akıncılar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazada emniyet kemeri bağlı olan sürücünün eşi Aynur Güney (72), yanarak hayatını kaybetti.

Sürücü, Akıncılar İlçe Hastanesindeki müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi.

Aynur Güney'in cenazesi, inceleme sonrası Akıncılar İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Akıncılar Kaza Sivas yangın

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