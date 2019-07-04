HABER

Köprünün beton kaplaması çöktü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 13:22 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Yalı Yolu Caddesi'nde bulunan köprünün üst tablasında yol çöktü.

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Yalı Yolu Caddesi'nde bulunan köprünün üst tablasında yol çöktü. Köprü çevresi, güvenlik şeridiyle kapatıldı. Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Yalı Yolu Caddesi'nde bulunan köprünün üst tablasında, henüz belirlenemeyen nedenle yol çöktü. Yaklaşık 1 metrelik asfalt yolda çökme meydana gelirken, mahalleli belediyeye haber verdi. İhbarla gelen belediye görevlileri, çöp konteynerlerini çevresine koyup, güvenlik şeridi çekti. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra onarım çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

PARTNERGüzel tekvandocu fenomen olma yolunda!Güzel tekvandocu fenomen olma yolunda!
Kiraladıkları araçla İstanbul’dan Kastamonu’ya uyuşturucu getirirken yakalandılarKiraladıkları araçla İstanbul’dan Kastamonu’ya uyuşturucu getirirken yakalandılar
Mersin polisinden sahte alkol üretimi yapılan depoya baskınMersin polisinden sahte alkol üretimi yapılan depoya baskın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru: Bütün çocuklar eve gitmiş, ben niye hastaneye gidiyorum?

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru

Baba böyle isyan etti: Devletimiz bu adamı assın

Devletimiz bu adamı assın

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.