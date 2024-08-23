Köprünün üstünde yapılmayacak şeyi yaptı, çevreye korku saçtı

İstanbul’da spor arabasıyla gezen şoför Boğaz Köprüsü’nden geçerken özellikle uyulması gereken yasaklara uymadı. Sürekli şerit değiştiren araç sahibinin plakasının yabancı uyruklu olması dikkat çekti.

ÖNÜNE KIRDI



Dikkatsiz şoför, önüne geçmek istediği aracın sürücüsü yol vermeyince çılgına döndü. Ani hareketlerle şerit değiştiren araç sahibi direksiyonu önündeki aracın üstüne kırdı.

DERS ALINMIYOR

Daha önce defalarca kez makas kaza yapılmasına ve tehlikeli şerit değiştirmekten ceza kesilmesine rağmen magandaların sayısı her geçen gün artıyor.