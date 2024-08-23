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Köprünün üstünde yapılmayacak şeyi yaptı, çevreye korku saçtı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
23.08.2024 17:17
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Boğaz Köprüsü’nde yasak olmasına rağmen sürekli şerit değiştiren yabancı plakalı araç sahibi çevreye korku dolu anlar yaşattı. O anları bir başka araç sahibi kayda aldı.

Köprünün üstünde yapılmayacak şeyi yaptı, çevreye korku saçtı

İstanbul’da spor arabasıyla gezen şoför Boğaz Köprüsü’nden geçerken özellikle uyulması gereken yasaklara uymadı. Sürekli şerit değiştiren araç sahibinin plakasının yabancı uyruklu olması dikkat çekti.

ÖNÜNE KIRDI

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Dikkatsiz şoför, önüne geçmek istediği aracın sürücüsü yol vermeyince çılgına döndü. Ani hareketlerle şerit değiştiren araç sahibi direksiyonu önündeki aracın üstüne kırdı.

DERS ALINMIYOR

Daha önce defalarca kez makas kaza yapılmasına ve tehlikeli şerit değiştirmekten ceza kesilmesine rağmen magandaların sayısı her geçen gün artıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Araç maganda yabancı
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