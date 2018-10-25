HABER

KÖPRÜYE ÇIKANA ATLA DİYEREK İNTİHARA YÖNLENDİRME DAVASINDA KARAR (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 15:15 | Son Güncelleme

KÖPRÜYE ÇIKANA ATLA DİYEREK İNTİHARA YÖNLENDİRME DAVASINDA KARAR (1) İSTANBUL- KÖPRÜYE ÇIKANA ATLA DİYEREK İNTİHARA YÖNLENDİRME DAVASINDA KARAR (1) Haber Özden ATİK - Şengüler YEŞİL İstanbul, DHA 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2.5 yıl önce intihar amacıyla gelen kişiye atla diye bağırarak intihara yönlendirme suçunu işledikleri iddia edilen iki kadının yargılandığı dava karara bağlandı.

KÖPRÜYE ÇIKANA ATLA DİYEREK İNTİHARA YÖNLENDİRME DAVASINDA KARAR (1) İSTANBUL- KÖPRÜYE ÇIKANA ATLA DİYEREK İNTİHARA YÖNLENDİRME DAVASINDA KARAR (1) Haber Özden ATİK - Şengüler YEŞİL İstanbul, DHA 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2.5 yıl önce intihar amacıyla gelen kişiye atla diye bağırarak intihara yönlendirme suçunu işledikleri iddia edilen iki kadının yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanıklar Hülya U. ve Merve Ö'yü intihara teşvik sucundan 3 yıl 4 ay hapisle cezasına çarptırdı. İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan gelen olmadı. Sanıkları avukatları temsil etti. 10 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENMİŞTİ İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 8 Mart 2016 tarihinde maktül E.Ç'nin Boğaziçi Köprüsü korkulukları üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunduğu anlatılıyordu. Olay yerine gelen uzman polislerce intihardan vazgeçirme yönünde gerekli önlemler ve müdahale yapıldığı sırada şüpheliler Hülya U. ve Merve Ö.'nün araçlarıyla köprüden geçerken maktule yönelik Atlasana ulan deyip küfür ettikleri belirtiliyordu. Şüphelilerin teşvik amaçlı söylemlerde bulunmaları üzerine maktülün şüphelilere dönerek Atla he, atla diyerek kendisini boşluğa bıraktığı ve daha sonra öldüğünün belirlendiği kaydediliyordu. Şüpheliler hakkında, intihara yönlendirme suçundan TCK'nin 842. Maddesi uyarınca ayrı ayrı 4 yıldan 10 yıla kadar hapisleri talep ediliyordu. Görüntü dökümü ------------------ -Arşiv görüntüler (Tür: İstanbul)

PARTNEROlay video! Seks Adası'na giriş için bahis açıp...Olay video! Seks Adası'na giriş için bahis açıp...
Babasının evleneceği Gürcü kadını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildiBabasının evleneceği Gürcü kadını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
Antalya'da 1,5 milyon dolarlık Hint düğünü Antalya'da 1,5 milyon dolarlık Hint düğünü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

NYT, Erdoğan’ı önce övdü sonra sorguladı

NYT, Erdoğan’ı önce övdü sonra sorguladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köyde büyük heyecan! Sır gibi saklanıyor

Köyde büyük heyecan! Sır gibi saklanıyor

Antalya'ya akın ettiler! 4 gün 4 gece sürdü, maliyeti tam 1.5 milyon dolar

Antalya'ya akın ettiler! 4 gün 4 gece sürdü, maliyeti tam 1.5 milyon dolar

Atatürk'ün Eczanesi müze olarak açıldı

Atatürk'ün Eczanesi müze olarak açıldı

'Erdoğan telefonun beyaz ekranını görünce şaşırdı'

'Erdoğan telefonun beyaz ekranını görünce şaşırdı'

Taksici rezaleti! Aracına aldığı kadının bacaklarına dokunup...

Taksici rezaleti! Aracına aldığı kadının bacaklarına dokunup...

Bolu'da ilk kar yağdı!

Bolu'da ilk kar yağdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.