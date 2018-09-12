Köprüye girmek için manevra yapamayınca dereye uçtu.. O anlar kamerada

EREĞLİ(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 14 yaşındaki Efe Kahraman bisikleti ile dere yatağının kenarındaki korkulukları çarparak 5 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Yaralanan çocuk tedavi altına alınırken, dere yatağına düştüğü anlar kameraya yansıdı. Ereğli Kavaklık Mahallesi Göçmenler Sokak'ta bisikleti ile gezen Efe Kahraman, bisikleti ile demir korkuluklara çarparak yaklaşık 5 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Çocuğun dere yatağına düştüğünü görenler 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen ekipler merdivenle dere yatağına inerek, Efe Kahraman'a müdahalede bulundu. Vatandaşların da yardımı ile dere yatağından çıkarılan Efe Kahraman Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Efe kahraman tedavi altına alındı. Efe Kahraman'ın dere yatağına düştüğü an ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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