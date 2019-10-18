Köprüyü silahla trafiğe kapatan şüpheli tutuklandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracını yol ortasında durdurarak elinde silahla araçların geçişini engelleyen şüpheli, “halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit” suçundan tutuklandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Anadolu’dan Avrupa’ya gidiş istikametinde B.A. (45) isimli şahıs gece saatlerinde aracını köprünün ortasında durdurmuş ve elinde silahla araçtan inmişti. Silah ile araçların geçişini engelleyen şahıs, 1,5 saat boyunca köprüde trafiğin çift yönlü olarak durmasına neden olmuştu. İkna edilen şahıs polis tarafından gözaltına alınırken köprü de trafiğe açılmıştı.

“Aracımın bagajındaki oyuncak tabancayı elime aldım”

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli B.A., Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Şüpheli savcılık sorgusunda, “Bugün saat 03.00 sıralarında alkollü olmamın da etkisiyle bana ait olan araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne girdikten sonra köprü üzerinde aracımı sağ ve orta şeridi ortalayacak şekilde yan durdurdum. 17 Ekim 2019 tarihinde ABD Başkanı Trump’ın Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili açıklamalarını protesto etmek için aracımdan indim. Aracımın bagajında bulunan küçük oğluma ait oyuncak tabancayı elime aldım ve köprünün üzerinde bir müddet sağa sola doğru yürüdüm. Trump aleyhine bazı sloganlar attım. Ben araçları durdurmaya çalışmadım. Beni gören araçlar kendiliğinden durdu. Trafik akışı ise devam etti. Sonrasında polisler geldi. Ben bir müddet daha elimde oyuncak silahla sloganlarıma devam ettim ve özel harekat polislerinin geldiklerini gördükten sonra silahı denize attım. Oyuncak silahı denize atmamın sebebi, silahın polisler tarafından gerçek zannedilerek panik olunmasının önüne geçmekti. Yaptığım eylem nedeniyle pişmanım” dedi.