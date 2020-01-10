Köprüyü silahla trafiğe kapatan şüpheliye 6 yıla kadar hapis istemi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracını yol ortasında durdurarak elindeki silahla araçların geçişini engelleyen Bülent A. hakkında “halk arasında korku ve paniğe neden olmak amacıyla tehdit” ve “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarından 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüphelinin tutuklandıktan bir süre sonra tahliye olduğu ortaya çıktı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracını yol ortasında durduran Bülent A. (45), elindeki silahla araçların geçişini engellemiş ve köprüde trafiğin çift yönlü olarak durmasına neden olmuştu. Şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Bülent A.’nın 18 Ekim 2019 tarihinde alkollüyken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracıyla durduğu, araçtan inerek eylem yapmaya çalıştığı anlatıldı.

“Silahı denize fırlattı”

Olay gününe ait görüntülere göre, şüpheli şahsın köprüyü ortalayacak şekilde aracını park edip durduğu, bagajdan silah çıkarttığı, elindeki silahı sallayarak araçları durdurmaya çalıştığı, aracından çıkardığı piknik tüpünü de yere koyduğu, silahı başına doğrultarak beklediği, yaklaşık bir saat süren müzakere neticesinde şüphelinin silahı denize fırlattığı ve olayın son bulduğu belirtildi.