Koptu geliyor: iPhone SE 2’nin çıkış tarihi belli oldu!

Apple iPhone SE 2, iPhone 11 ve iPhone 11 Pro sonrası Apple’ın en büyük kozu olacak kuşkusuz. Zira, iPhone SE 2 uzun bir süredir adı geçen ve birçok kişi tarafından çıkması beklenen bir model. Talebi böylesine yüksek olan iPhone SE 2’nin çıkacağına dair umutlar, akıllı telefonun resmi görselleri olduğu düşünülen fotoğrafların sızdırılmasıyla birlikte daha da yeşerdi. Tüm bu artan umutlara, ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun iPhone SE 2 tahminleri de eklenince hemen hemen herkes iPhone SE 2’nin tanıtımı için beklemeye geçti. Bugün ise beklemedeki iPhone severlerin umutları daha da yeşertecek, onların umutlarını arşa çıkartacak bir rapor Bloomberg tarafından yayınlandı.
İÇİ İPHONE 11 DIŞI İPHONE 8
Bloomberg tarafından yayınlanan rapor, Ming-Chi Kuo’nun daha önce söyledikleriyle birebir örtüşüyor. Kuo, tahminlerinde iPhone 8 ile aynı kasaya paylaşan, 4.7 inçlik bir iPhone SE 2 ile karşılaşacağımızı söylemişti. Bloomberg’in raporu da aynen bunu söylüyor ve iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’te kullanılan Apple A13 Bionic işlemcisinin iPhone SE 2’ye güç vereceğini belirtiyor.
İPHONE SE 2’NİN FİYATI ŞİMDİDEN BELLİ
iPhone SE 2 rapora göre Face ID desteği sunmayacak. Bunun yerine iPhone 7 serisinden beri karşılaştığımız dokunmaya duyarlı Touch ID ile gelecek olan iPhone SE 2, fiyat konusunda ise bekleyenlerini hiç ama hiç üzmeyecek. Zira, Apple tarafından iPhone SE 2’nin 399 dolardan (yaklaşık 2.358 TL) satışa sunulması planlanıyor. Bu da Türkiye akıllı telefon pazarı için yine de yüksek sayılabilecek bir rakama denk gelse de bir iPhone için hayli uygun bir fiyat. iPhone SE 2’nin tanıtım tarihi ise çok ama çok yakın.
İŞTE İPHONE SE 2’NİN ÇIKIŞ TARİHİ
iPhone SE 2’nin çıkış tarihi hakkında daha önce Ming-Chi Kuo beyefendi, 2020’nin ilk çeyreğini işaret etmişti. Bloomberg’in raporu ise Ming-Chi Kuo’nun dedikleriyle birebir örtüşüyor ve iPhone SE 2’nin üretim sürecinin bu ay içinde başlayacağını, şubat ayı içerisinde ise iPhone SE 2’nin Apple tarafından düzenlenecek bir etkinlik ile tanıtımının yapılacağını söylüyor. Bilenler bilir, sızıntıların tek bir ortak noktada buluşması sızıntının doğruluğunu arttıran bir unsurdur. Hem Ming-Chi Kuo’nun hem de Bloomberg’in aynı tarihleri işaret ettiğini düşünürsek, önümüzdeki ay düzenlenecek bir Apple etkinliği için şimdiden rezervasyonlarımızı yaptırabiliriz.
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