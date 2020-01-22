HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Koptu geliyor: iPhone SE 2’nin çıkış tarihi belli oldu!

Koptu geliyor: iPhone SE 2’nin çıkış tarihi belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.01.2020 21:46 | Son Güncelleme

Apple’ın iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’ten sonraki iOS telefonu olacak olan iPhone 9/iPhone SE 2’nin çıkış tarihi hakkında gelen sızıntılar tek bir tarihi gösterdi. Bloomberg’in yayınladığı rapor, Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun iPhone SE 2 çıkış tarihi tahminini doğruladı.

Koptu geliyor: iPhone SE 2’nin çıkış tarihi belli oldu!

Apple iPhone SE 2, iPhone 11 ve iPhone 11 Pro sonrası Apple’ın en büyük kozu olacak kuşkusuz. Zira, iPhone SE 2 uzun bir süredir adı geçen ve birçok kişi tarafından çıkması beklenen bir model. Talebi böylesine yüksek olan iPhone SE 2’nin çıkacağına dair umutlar, akıllı telefonun resmi görselleri olduğu düşünülen fotoğrafların sızdırılmasıyla birlikte daha da yeşerdi. Tüm bu artan umutlara, ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun iPhone SE 2 tahminleri de eklenince hemen hemen herkes iPhone SE 2’nin tanıtımı için beklemeye geçti. Bugün ise beklemedeki iPhone severlerin umutları daha da yeşertecek, onların umutlarını arşa çıkartacak bir rapor Bloomberg tarafından yayınlandı.

İÇİ İPHONE 11 DIŞI İPHONE 8

Bloomberg tarafından yayınlanan rapor, Ming-Chi Kuo’nun daha önce söyledikleriyle birebir örtüşüyor. Kuo, tahminlerinde iPhone 8 ile aynı kasaya paylaşan, 4.7 inçlik bir iPhone SE 2 ile karşılaşacağımızı söylemişti. Bloomberg’in raporu da aynen bunu söylüyor ve iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’te kullanılan Apple A13 Bionic işlemcisinin iPhone SE 2’ye güç vereceğini belirtiyor.

a

İPHONE SE 2’NİN FİYATI ŞİMDİDEN BELLİ

iPhone SE 2 rapora göre Face ID desteği sunmayacak. Bunun yerine iPhone 7 serisinden beri karşılaştığımız dokunmaya duyarlı Touch ID ile gelecek olan iPhone SE 2, fiyat konusunda ise bekleyenlerini hiç ama hiç üzmeyecek. Zira, Apple tarafından iPhone SE 2’nin 399 dolardan (yaklaşık 2.358 TL) satışa sunulması planlanıyor. Bu da Türkiye akıllı telefon pazarı için yine de yüksek sayılabilecek bir rakama denk gelse de bir iPhone için hayli uygun bir fiyat. iPhone SE 2’nin tanıtım tarihi ise çok ama çok yakın.

İŞTE İPHONE SE 2’NİN ÇIKIŞ TARİHİ

iPhone SE 2’nin çıkış tarihi hakkında daha önce Ming-Chi Kuo beyefendi, 2020’nin ilk çeyreğini işaret etmişti. Bloomberg’in raporu ise Ming-Chi Kuo’nun dedikleriyle birebir örtüşüyor ve iPhone SE 2’nin üretim sürecinin bu ay içinde başlayacağını, şubat ayı içerisinde ise iPhone SE 2’nin Apple tarafından düzenlenecek bir etkinlik ile tanıtımının yapılacağını söylüyor. Bilenler bilir, sızıntıların tek bir ortak noktada buluşması sızıntının doğruluğunu arttıran bir unsurdur. Hem Ming-Chi Kuo’nun hem de Bloomberg’in aynı tarihleri işaret ettiğini düşünürsek, önümüzdeki ay düzenlenecek bir Apple etkinliği için şimdiden rezervasyonlarımızı yaptırabiliriz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki... Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki...
Akıllı üretim senaryoları 5G ile canlı olarak test edildiAkıllı üretim senaryoları 5G ile canlı olarak test edildi
2019'da en çok bu uygulamalar indirildi! 2019'da en çok bu uygulamalar indirildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone iPhone SE 2 Ming-Chi Kuo iPhone 9 iPhone SE 2 çıkış tarihi ios iPhone SE 2 fiyatı iPhone 11 Pro Max akıllı telefon teknoloji

En Çok Okunan Haberler

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Ünlü şarkıcı 14 yaşında anne olmuş! İşte kızı

Ünlü şarkıcı 14 yaşında anne olmuş! İşte kızı

Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

Denizden fırladı, ensesine saplandı!

Denizden fırladı, ensesine saplandı!

Mustafa Destici'den 'yeni din' tepkisi: Herkes uzak dursun

Mustafa Destici'den 'yeni din' tepkisi: Herkes uzak dursun

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bugatti CEO’sunun otomobili bir Bugatti değil! Bakın hangi aracı kullanıyor?

Bugatti CEO’sunun otomobili bir Bugatti değil! Bakın hangi aracı kullanıyor?

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı...

Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Facebook 2019 yılına damgasını vurdu!

2019'da en çok bu uygulamalar indirildi!

Qualcomm Snapdragon 720G yonga setini tanıttı

Qualcomm Snapdragon 720G yonga setini tanıttı

PlayStation 5 arayüzü için bugün ilk sızıntı geldi

İşte PlayStation 5'in arayüzü!

EMUI 10 güncellemesi neler getiriyor? EMUI 10 alacak olan modeller...

EMUI 10 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? İşte tarihi...

Call of Duty Mobile için 3. sezon güncellemesi yayınlandı

3. sezon güncellemesi yayınlandı

Galaxy S20 Ultra 12 GB RAM ile gelecek!

Galaxy S20 Ultra bomba özellikle geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.