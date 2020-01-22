Koptu geliyor: iPhone SE 2’nin çıkış tarihi belli oldu!

Apple iPhone SE 2, iPhone 11 ve iPhone 11 Pro sonrası Apple’ın en büyük kozu olacak kuşkusuz. Zira, iPhone SE 2 uzun bir süredir adı geçen ve birçok kişi tarafından çıkması beklenen bir model. Talebi böylesine yüksek olan iPhone SE 2’nin çıkacağına dair umutlar, akıllı telefonun resmi görselleri olduğu düşünülen fotoğrafların sızdırılmasıyla birlikte daha da yeşerdi. Tüm bu artan umutlara, ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun iPhone SE 2 tahminleri de eklenince hemen hemen herkes iPhone SE 2’nin tanıtımı için beklemeye geçti. Bugün ise beklemedeki iPhone severlerin umutları daha da yeşertecek, onların umutlarını arşa çıkartacak bir rapor Bloomberg tarafından yayınlandı.

İÇİ İPHONE 11 DIŞI İPHONE 8

Bloomberg tarafından yayınlanan rapor, Ming-Chi Kuo’nun daha önce söyledikleriyle birebir örtüşüyor. Kuo, tahminlerinde iPhone 8 ile aynı kasaya paylaşan, 4.7 inçlik bir iPhone SE 2 ile karşılaşacağımızı söylemişti. Bloomberg’in raporu da aynen bunu söylüyor ve iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’te kullanılan Apple A13 Bionic işlemcisinin iPhone SE 2’ye güç vereceğini belirtiyor.