Köpüklü akan dere korkutuyor

Bilecik’te bulunan Göksu Deresi suyunun son günlerde köpüklü akması vatandaşları tedirgin etti.

Bursa’da doğan ve Bilecik’in Osmaneli ilçesinden geçtikten sonra Sakarya Nehriyle birleşen Göksu Deresinin suyu bir süredir köpüklü akıyor. Çevre sakinlerinden Tuncay Erik, “Göksu Deresi’nin hali çok vahim, adeta zehir akıyor. Tahminimizce Bursa’nın İnegöl ve Yenişehir ilçelerinde yer alan sanayi kuruluşlarının kimyasal atıkları dereye salıyorlar. Bu kimyasal atıklar dereyi bu hale geldiğini kirlendiğini düşünüyoruz. Bu dereden İnegöl’den tutun da Osmaneli ilçemize gelene kadar birçok çiftçimiz sulama yapmak için kullanıyor. Gerekli önlemler alınmazsa çiftçilerimizin ürünleri ve vatandaşlar zarar görebilir tam bir çevre katliamı olabilir. Bazı çiftçilerimiz de bu derenin uzun zamandır böyle kirli aktığını söylüyorlar ve derenin rengi bazen kırmızı bazen sarı olduğunu belirtiyorlar" dedi.

