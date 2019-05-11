HABER

Köpüren havuzu görenler şaşkına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 13:01 | Son Güncelleme

Sivas’ın Suşehri ilçesinde köpüren havuz görenleri şaşkına çevirdi.Suşehri belediyesi temizlik ekipleri Sivas Caddesi üzerinde bulunan süs havuzunu temizlemek için içerisine deterjan attı.

Köpüren havuzu görenler şaşkına döndü

Sivas’ın Suşehri ilçesinde köpüren havuz görenleri şaşkına çevirdi.
Suşehri belediyesi temizlik ekipleri Sivas Caddesi üzerinde bulunan süs havuzunu temizlemek için içerisine deterjan attı. Fıskiyenin çalıştırılmasıyla birlikte su köpürdü. Havuz köpükle kaplandı. Köpükle kaplanan havuz ilginç bir görüntü oluşturdu. Bu durumu gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken bu anları cep telefonları ile görüntüledi. Havuzun köpürmesini fırsat bilen çocuklar ise havuzun üzerinde biriken köpükleri birbirlerine atarak eğlendi.

Köpüren havuzu görenler şaşkına döndü

Köpüren havuzu görenler şaşkına döndü

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
Kayıp Ecrin, eğitimli 5 köpekle aranıyorKayıp Ecrin, eğitimli 5 köpekle aranıyor
Buse Terim evliliğin beşinci yılını Kapadokya’da kutladıBuse Terim evliliğin beşinci yılını Kapadokya’da kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu: Haddini bilmesi gereken siyasilerdir

Ekrem İmamoğlu: Haddini bilmesi gereken siyasilerdir

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

DSP'den 23 Haziran İstanbul seçimi açıklaması

DSP'den 23 Haziran İstanbul seçimi açıklaması

Seçimlerin yeniden yapılacağı ilçede İYİ Parti’ye şok

Seçimlerin yeniden yapılacağı ilçede İYİ Parti’ye şok

Çukur'da bir şok daha! Kim ölüyor?

Çukur'da bir şok daha! Kim ölüyor?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2019)

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2019)

Bakanlık duyurdu! Suç oranları düştü

Az önce duyuruldu! Hepsi azaldı

İş Bankası yöneticisi Kurbanoğlu ve kardeşi kazada yaralandı

İş Bankası yöneticisi Kurbanoğlu ve kardeşi kazada yaralandı

Anadolu Ajansı Muhabiri aranıyor! Çalışmalar yeniden başlatıldı

Anadolu Ajansı Muhabiri aranıyor! Çalışmalar yeniden başlatıldı

Burnu bile kanamadan kurtuldu

Burnu bile kanamadan kurtuldu

Antalya'da masalsı Hint düğünü

Antalya'da masalsı Hint düğünü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.