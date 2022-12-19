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Kopya anahtar yöntemiyle otomobil hırsızlığı! Sabah uyandığında 500 bin TL'lik aracı yoktu

19.12.2022 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da meydana gelen otomobil hırsızlığı 'pes' dedirtti. Sabah uyandığında aracının yerinde olmadığını gören adam büyük şok yaşadı. Kamera görüntülerini izleyen adam, kopya anahtar yöntemiyle yaklaşık 500 bin TL değerindeki aracının çalındığını anladı.

Kopya anahtar yöntemiyle otomobil hırsızlığı! Sabah uyandığında 500 bin TL'lik aracı yoktu

Sabah uyandığında hayatının şokunu yaşayan Aydın Karataş, otomobilini yerinde göremedi. Hırsızlar aracını kopya anahtar yöntemiyle çalarak ortadan kayboldu.

ÖNCE ÇEVREYİ GÖZETLEDİ

Modifiyeli araç hırsızlığı geçtiğimiz gün sabah 07.30 saatlerine yaşandı. İddiaya göre önce motosikletle çevreyi gözetleyen otomobil hırsızı, rahat tavırlarıyla bir süre sonra otomobile yaklaştı.

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ARAÇ KENDİSİNİNMİŞ GİBİ...

Kendi arabasıymış gibi rahat tavırlarla aracın başına gelen hırsız, cebinden çıkardığı anahtarla aracı çalıştırdı. Yaklaşık 500 bin TL değerindeki araca binip hızla uzaklaştı.

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Araç sahipleri ise iki anahtarın da yanlarında olduğunu belirterek şaşırıp kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Otomobil

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