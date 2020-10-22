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'Kör eden sinek' alarmı! Adana ve birçok kentte görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 10:41 | Son Güncelleme

'Üç gün hastalığı' olarak bilinen 'Bovine Ephemeral Fever'i yayan 'culicoides' cinsi kan emici sineklerin, insanlarda körlüğe ve deri altı hastalıklara neden olduğu ortaya çıktı. Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Köse, "Bu sinekler, sivrisineklerle karıştırılmamalı. Aşı çıkana kadar belediyelerimizi sinekle mücadeleye davet ediyorum" dedi.

'Kör eden sinek' alarmı! Adana ve birçok kentte görüldü

Culicoides cinsi kan emici sineklerden bulaşan ve halk arasında 'üç gün hastalığı' olarak bilinen Bovine Ephemeral Fever (BEF), Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden başlayarak Adana ve birçok kentte görüldü.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü ve Adana Veteriner Hekimleri Odası iş birliğiyle, sinekle mücadele edilmeye başlandı.

Hastalığı yayan sineklerin, sivrisinekle karıştırılmaması gerektiğini söyleyen Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nihat Köse, "Bu sineklerin 1400 çeşidi var. Ülkemizde bu sineklerin 57 tanesi tespit edildi. Bunlar hayvanlardan kan emiyor. Culicoides cinsi sinekler, sivrisinekler gibi değil. Özellik bakımından biraz kambur ve kanatları benekli bir yapısı var. Sivrisinekler gibi suyun içine değil bataklıklara yumurta bırakıyorlar. Enfekte olan hayvandan kan emip, hasta olmayan hayvanlara BEF virüsü gibi hastalığı nakil ediyorlar. Sadece BEF virüsü değil, insanlara da hastalık bulaştırabiliyorlar. İnsanlara bulaştırdıkları hastalıklar arasında en yaygını körlük ve deri altı hastalıkları" dedi.

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'BELEDİYELERİMİZİ SİNEKLE MÜCADELEYE DAVET EDİYORUM'

Sinekle mücadele etmenin kesin bir çözüm yolu olmadığını dile getiren Köse, "Bu konuda vatandaşlar hayvanların üzerine bu sineklerin konmaması için ilaçlar sıkabilir. Bataklıklar kurutulup, ilaçlanabilir. Henüz bu hastalık için ruhsatlandırılmış bir aşı yok. Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü bu konuda çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar sonucu Tarım Bakanlığı önemli bir yol kat etti. Aşı çalışmaları devam ediyor. Umarım önümüzdeki yıl da aşı bulunacak ve bu hastalıktan kökten kurtulmuş olacağız. Bu aşı çıkana kadar belediyelerimizi sinekle mücadeleye davet ediyorum. Ayrıca yurttaşlarımızı da besledikleri hayvanlarda hastalık görülür görülmez veteriner hekimine müracaat etmeleri gerektiğini vurgulamak istiyorum. Erken müdahale hastalığın seyrinde olumlu sonuçlar veriyor" diye konuştu.

(DHA)

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