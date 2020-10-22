'Kör eden sinek' alarmı! Adana ve birçok kentte görüldü

Culicoides cinsi kan emici sineklerden bulaşan ve halk arasında 'üç gün hastalığı' olarak bilinen Bovine Ephemeral Fever (BEF), Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden başlayarak Adana ve birçok kentte görüldü.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü ve Adana Veteriner Hekimleri Odası iş birliğiyle, sinekle mücadele edilmeye başlandı.

Hastalığı yayan sineklerin, sivrisinekle karıştırılmaması gerektiğini söyleyen Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nihat Köse, "Bu sineklerin 1400 çeşidi var. Ülkemizde bu sineklerin 57 tanesi tespit edildi. Bunlar hayvanlardan kan emiyor. Culicoides cinsi sinekler, sivrisinekler gibi değil. Özellik bakımından biraz kambur ve kanatları benekli bir yapısı var. Sivrisinekler gibi suyun içine değil bataklıklara yumurta bırakıyorlar. Enfekte olan hayvandan kan emip, hasta olmayan hayvanlara BEF virüsü gibi hastalığı nakil ediyorlar. Sadece BEF virüsü değil, insanlara da hastalık bulaştırabiliyorlar. İnsanlara bulaştırdıkları hastalıklar arasında en yaygını körlük ve deri altı hastalıkları" dedi.