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Kör kahin Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri tüyler ürpertti! Dünyayı bekleyen felaketleri duyan şaştı

18.09.2023 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kör kahin olan nam salan Baba Vanga'nın kehanetleri her yıl gündem olmaya devam ediyor. Çernobil nükleer faciasını, Prenses Diana'nın ölümünü, 11 Eylül saldırılarını ve Brexit gibi öngörülerinin gerçekleştiği iddia edilen Baba Vanga'nın kehanetleri her yıl gündeme geliyor. 12 yaşında görme yetisini kaybedip öngörüleriyle ünlenen Baba Vanga'nın geleceği 5079 yılına kadar tahmin ettiğine inanılıyor. İşte öngörülerinin yüzde 85 oranında doğru olduğu ileri sürülen Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri...

Kör kahin Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri tüyler ürpertti! Dünyayı bekleyen felaketleri duyan şaştı

Ünlü Kahin Baba Vanga'nın her yıl için tek tek sıraladığı kehanetler gündemden düşmüyor. Baba Vanga'nın 2024 yılı için dünyayı bekleyen felaket tahminleri duyanları korkutuyor. Geçmişte yapmış olduğu öngörülerin gerçekleşmesiyle dünya çapında büyük bir üne kavuşan Bulgar kökenli kahin Baba Vanga 1996 yılında hayatını kaybetmiş olmasına rağmen her yıl gündeme gelen yeni gelecek tahminleriyle adını yaşatmaya devam ediyor. İşte Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2024 kehanetleri...

KÜRESEL EKONOMİK KRİZ

Baba Vanga, 2024 yılında küresel ekonomiyi etkileyecek büyük bir ekonomik kriz olacağını tahmin etti. Bu krizin, artan borç seviyeleri, jeopolitik gerilimler ve ekonomik gücün Batı'dan Doğu'ya kayması gibi birçok faktör tarafından tetikleneceğini öngördü.

ekonomi

SİBER SALDIRI DETAYI

Baba Vanga, 2024 yılında siber saldırılarda önemli bir artış olacağını tahmin etti. Bilgisayar korsanlarının daha sofistike hale geleceği ve elektrik şebekeleri, su arıtma tesisleri gibi kritik altyapıları hedef alacağı konusunda uyardı.

siber saldırı

Bu saldırılar potansiyel olarak yaygın bir kesintiye ve kaosa neden olabileceği gibi ulusal güvenlik için de bir tehdit oluşturabilir.

KÜRESEL ISINMA KAPIDA!

Baba Vanga, küresel ısınmanın da etkisiyle 2024 yılında yıkıcı hava olaylarının ve doğal afetlerin olacağını tahmin etti. Kasırga, yangın ve sellerin sayısının artacağını belirten Baba Vanga, bu olaylarda büyük can kayıpları olacağını aktardı. Kahin, ayrıca Pasifik Kıyıları bölgesinde önemli hasara ve can kaybına neden olacak büyük bir deprem olacağını da söyledi.

küreel ısınma

KANSERİN TEDAVİSİNDE BÜYÜK ADIM

Baba Vanga, 2024'ün kanser için mucizevi bir tedavinin keşfedileceği ve sonunda insanlığı bu yıkıcı hastalıktan kurtaracağı yıl olacağını tahmin etti.

kanser tedaviis

UZAYLILARLA TEMAS

Baba Vanga, insanlığın önümüzdeki 200 yıl içinde uzaylılarla temas kuracağını tahmin etti.

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