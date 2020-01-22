Kör olan hastalar isyan etti

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde vurulan iğne sonrasında görme kaybı yaşayan ve Ankara’daki çeşitli hastanelerde ameliyat olan hastalar, sağlına kavuşamadıkları gerekçesiyle adeta isyan etti.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniğinde bir süredir tedavi gören hastalar, iddiaya göre yapılan iğne sonrasında görme yeteneğini kaybetti. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sağlığına kavuşamayan hastalar, Ankara’daki çeşitli hastanelere sevk edilerek ameliyata alındı. Tedavileri devam eden mağdur hastalar, henüz görme yeteneğine kavuşamadığı isyanlarını dile getirdi.

"Kontrolden sonra gözlerimde ağrı başladı"

Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesinde cuma günü iğne vurulduğunu dile getiren Mustafa Tufan, "17 Ocak’ta Tıp Fakültesi Hastanesine gözümüze iğne vurulmak için gittik. Cumartesi günü kontrole gittik. Kontrolden sonra gözlerimde ağrı başladı. Cumartesi-Pazar günü ise temelli ağrımaya başladı. Pazartesi günü tekrar hastaneye geldim. Görmüyorum. Bizi acilen GATA’ya havale ettiler. Şu anda görmüyorum. Ben mağdurum" şeklinde konuştu.