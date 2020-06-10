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Koramaz Vadisi UNESCO listesinde! Bilim insanları hayran kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2020 15:48 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi’ne eklenen Koramaz Vadisi, bilim insanlarının gözdesi haline geldi. Belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda listeye girmeyi başaran Koramaz Vadisi'nin önemli turizm değerlerinden biri haline gelmesi bekleniyor.

Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi’nden bir grup öğretim üyesi, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Kayseri’nin eşsiz değerlerinden Koramaz Vadisi’nde incelemelerde bulundu. Koramaz Vadisi’nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde yıllardır süren titiz çalışmalar sonuç getirdi. Bu çalışmaların sonucunda da Koramaz Vadisi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmeyi başardı. Tüm bu gelişmelerin ışığında, içerisindeki biyoçeşitlilik, tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri ile Koramaz Vadisi bilim insanlarının da ilgi odağı haline geldi. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleriyle Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nusret Ayyıldız, Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gökhan Halıcı, Prof. Dr. Ayşe Toluk, Prof. Dr. Cem Vural, Prof. Dr. Abdurrahman Ayvaz, Prof. Dr. Coşkun Tez ve Kayseri Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Özsoy, Koramaz Vadisi’nde araştırmalarda bulundu. Alanında uzman bilim insanlarının gerçekleştireceği araştırmaların ışığında vadideki biyoçeşitlilik tüm detaylarıyla ortaya çıkarılacak. Çalışmalar kapsamında kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlenerek, eylem planı ortaya hazırlanacak. Belirlenecek eylem planı ve konu başlıkları üzerinden çalışmalar hızlı bir şekilde sürdürülecek.

Koramaz Vadisi’ndeki zenginlikleri gün ışığına çıkarmak için yapılan bilimsel araştırmalar Büyükşehir’in destekleri ve birçok bilim insanının da katkısıyla devam edecek ve Koramaz Vadisi, Kayseri’nin önemli turizm değerlerinden birisi haline gelecek.

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