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Koray Albayrak (Eza) kimdir?

07.07.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ailesiyle birlikte 2011’te Van’dan İstanbul’a göç eden Eza, çocukluk yaşlarından beri müzikle ilgilendi. Yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla geniş kitlelerce tanınan Eza yani Koray Albayrak, 2014’te kaleme aldığı ‘'Gece Gölgenin Rahatına Bak’’ şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı.

Koray Albayrak (Eza) kimdir?

1 milyon gibi bir rekor beğeniye ulaşan Koray Albayrak’ın şarkısı, birçok mecrada hit oldu. Alternatif tarzı Türkiye’de yaygınlaştırmayı başaran Eza, toplamda 1,5 milyar izlenme oranına sahip şarkılar besteledi. Eza, ayrıca kitlelere hitap eden önemli isimlerle birlikte çalıştı.

KORAY ALBAYRAK KİMDİR?

22 Temmuz 1997’de Van’ın Erciş ilçesinde doğan Koray Albayrak (Eza), ailesiyle birlikte 2011’de İstanbul’a göç etti. Çocukluk yıllarından beri müzikle ilgilenen Koray Albayrak, 2014’te yazdığı ‘’Gece Gölgenin Rahatına Bak’’ adındaki şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı.

Koray Albayrak (Eza) kimdir?

Alternatif tarzı Türkiye’de yaygınlaştıran şarkısıyla profesyonel müzik hayatına başlayan Koray Albayrak, daha sonra yaptığı bestlerle müzik piyasasında hit olan ve en çok dinlenen şarkılarla yer edindi. Toplamda 1,5 milyar izlenme oranına sahip şarkılar besteleyen Kora Albayrak, Türkiye’de büyük kitlelere hitap eden fenomenler ve sanatçılarla birlikte çalıştı.

Koray Albayrak (Eza) kimdir?

Çocukluğundan beri tutkusu olan, ‘’Eza mahlası’’ ile çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 2021’de yeniden rap müzik üretmeye başlayan Koray Albayrak, Eza ile yola devam ederken, aynı zamanda Koray Albayrak ismiyle hâli hazırda sanatçılarla söz, müzik ve müzik prodüksiyonu anlamında çalışmalarına devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Van
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