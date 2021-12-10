Koray Albayrak kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi…

Türkiye’de büyük kitlelere hitap eden fenomenler ve sanatçılarla birlikte çalıştı. Son zamanlarda "Cenetten Çiçek" ve "Ikıkardes x Eza - Çukur" şarkılarıyla ismini sıkça duyduğumuz, Koray Albayrak, "Cennetten Çiçek" şarkısının fikrinin nereden geldiğini anlattı.

Hayatın rutininde devam ederken günlük işlerini halletmek için tramvaya bindiğini ifade eden Kora Albayrak, ‘’Telefonla konuşuyordum. O esnada elinde bir çantayla beraber yaşlı ve sakallı bir adam "Yanına oturabilir miyim?" dediğinde ona elbette oturabileceğini söyledi. Oturmasıyla birlikte bana "Sen şarkı mı yazıyorsun?" diyerek soru yöneltip hızlı bir sohbete girdik. Beklemediğim sorular yönetmeye başladığında tedirgin oldum ve telefonumdan ses kaydı almaya başladım.’’ dedi.

Bu durumdan işkillendiğini söyleyen Kora Albayrak, sorulara geçiştirici cevaplar verdiğini kaydederek, ‘’Tam o esnada "İlhamın nereden geldiğini biliyor musun?" diyerek ilgi çekici bir soru daha sundu. Cevaplayıp bilmediğimi söylediğimde ise, "Cennete bir ağaç vardır, Tuğba ağacı. O ağacın dalından bir çiçek yere düştüğü anda dünyada ki sanatkarlara ihlam gelirmiş. İlham

siz sanatçılara buradan ulaşan bir durumdur." diyerek konuyu açıkladı. İşin özünde "Cennetten Çiçeğin" fikir olarak çıkış noktası tam olarak burası.’’ ifadelerini kullandı.

Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü;

‘’Ertesinde bana Eminem, Michael Jackson gibi sanatçıları bilip bilmediğimi sordu. Espili bi dilde "Ben biliyorum ama kaç yaşında adamsın sen nerden biliyorsun?" diyerek biraz daha konuşmasını istedim, ve yüzüme gülerek "İşte onlar ruhunu şeytana satmış insanlar, ama bizim senden istediğimiz ruhunu Allaha saklaman" dedi. Bu zamana kadar senin kapını bir tarikat, İlluminati benzeri bir bir örgüt çaldı mı?" dediğinde biraz ürktüm ve çalmadığını ne için bana ulaşmalarını gerekseyebileceklerini sordum. Ve bana "Sen söz yazarak Türkiye'de büyük bi kitleye hitap ediyorsun. Yazdığın şarkıları insanlar dinliyor ve şarkılarını dinlerken aslında farkında olmadan algı salibi oluyorlar, sen şarkılarında kokainden bahsetsen onları kokaine itebilirsin, sex yazarsan sekse itebilirsin ve huzurdan bahsedersen huzura itebilirsin. Bu yüzden bu örgüt ve tarikatlar yazdığın kalemi, sözlerle beraber insanlara farklı bir algıyla vermek istiyorlar bu yüzden senin kapını çalarlar." henüz çalmadılar mı dediğinde, "Hayır beni nereden bulacaklar?" dedim. "biz seni nasıl bulduysak" cevabıyla beraber daha çok kafam karıştı.

Bir hafta öncesinde bakırköy meydanda oturup arkadaşımı beklerken bir kadın gelip sırtımı sıvazladığını ve cömert bir insansın diyerek uzaklaştığını hatırladım. Yanımda oturan abiye bu aralar bu gibi durumlar yaşadığım için daha fazla bahsederek beni korkutmamasını istedim. Bu noktada ise "İnsanoğlunda 7 tane çakra vardır, bazı insanlarda bu çakralardan birkaç tanesinin açık olurken bazılarında bir tanesini dahi açık olmayabilir. Ve senin tüm çakraların açık" dedi. "Sen dünyaya iyi bir enerji yolluyorsun ve o enerji sana bu şekilde dönebiliyor. Bu şekilde her ne istiyorsan onu kendine çekebiliyorsun. Çünkü doğaya evrene güzel bir enerji yolladığın için oda sana güzel enerjilerle karşılık veriyor ve sende istediğin için bizi çektin. İşte bu yüzden şuan senin yanındayım." dedi ve kartvizitini çıkarıp uzattı. Net hatırlayamasamda kartvizitin üzerinde Ebu Hal vesaire gibisinden bi isim yazıyordu. Dedi ki biz Ebu Muhallim'e hizmet ediyoruz ve günümüz dünyasında buna yaşam koçu diyorlar." Benden ne istediklerini sordum ve isteklerinin Allah yolunda yazmamı istediklerini söyledi. "Onlar gelmeden biz geldik çünkü biliyoruz ki onlar da sana gelecekler." dedi. Sonrasında o yaşlı adam Beyazıt durağında inmeden hemen önce, beni ara ve seninle buluşalım. Aklında ne soru varsa hepsinin cevabını verebileceğini söyledi. Aradan bi süre zaman geçmesine rağmen korkum ve aramadım. Size o anı daha iyi anlamanız için detaylarından fazla bahsetmiş olabilirim. Dediğim gibi işin özeti şu ki "Cennetten Çiçek" şarkısının alt metni olarak işte böyle bi yaşanmışlık yatıyor.’’



