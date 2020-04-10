Koray Avcı 12 yıl sonra sakallarını kesti

Koronavirüs salgını nedeniyle konserlerine ara vermek zorunda kalan Koray Avcı, Muğla'daki evine gitti. 'Evde kal' çağrısına dikkat çekmek için sakallarını kestini kestiğini açıklayan Avcı şu ifadeleri kullandı:

Çok uzun zaman oldu.

En son sakallarımı kestiğimde 18 yaşındaydım.

Kırmızı çizgilerimi sizler için darma duman ediyorum.

Beni sakallı görmek isteyenler bir hafta sabretmeli.

Merak etmeyin, kısa sürede eski halini alır.

Konumuza dönecek olursak;

İşin ciddiyetinin farkına varmanızı istiyorum.

Sağlığınız ve sevdikleriniz için evden çıkmayın.

Sadece evde olmanız yetmiyor. Bir süre arkadaşlarınızla görüşmelerinizi telefonla yapın.

Çalışmak zorunda olanların hijyen kurallarına uyduğuna ve fazlasıyla hassas davrandığına hiç şüphem yok. Yine de dikkat etmenizi rica ediyorum.

Tüm sağlık çalışanlarına sabır ve güç diliyorum.

Biz elimizden geldiğince canlı yayın yaparak sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz.

Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi davranın... Hepinizi çok özledim.



