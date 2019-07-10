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Koray Avcı Batum’da konser verecek

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.07.2019 11:45 | Son Güncelleme

Sahnelerin sevilen ismi, başarılı şarkıcı Koray Avcı, Gürcistan’ın Batum kentinde 27 Temmuz Cumartesi gecesi hayranlarıyla buluşacak.Başarılı şarkıcı Koray Avcı, Batum kentinde bir konser verecek.

Koray Avcı Batum’da konser verecek

Sahnelerin sevilen ismi, başarılı şarkıcı Koray Avcı, Gürcistan’ın Batum kentinde 27 Temmuz Cumartesi gecesi hayranlarıyla buluşacak.
Başarılı şarkıcı Koray Avcı, Batum kentinde bir konser verecek. JRW Welmond Otel’deki gala gecesine şimdiden büyük ilgi olduğunu belirten yetkililer, Batum’da ilk kez konser verecek Koray Avcı için tüm hazırlıkların tamamlandığını dile getirdi.
’Adaletin Bu mu Dünya’, ’Aşk Sana Benzer’, ’Senin İçin Değer’ gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan Avcı, Batum’daki gala gecesinde konuklara özel bir repertuvar hazırladığını da söyledi.

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