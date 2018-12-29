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Koray Avcı, Bursalıları coşturdu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.12.2018 13:30 | Son Güncelleme

BURSA'da sahneye çıkan sanatçı Koray Avcı, şarkıları ve sahne performansıyla hayranlarını coşturdu.

Koray Avcı, Bursalıları coşturdu

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA'da sahneye çıkan sanatçı Koray Avcı, şarkıları ve sahne performansıyla hayranlarını coşturdu.
Söz yazarı ve şarkıcı Koray Avcı, Jolly Joker Bursa'da hayranlarının karşısına çıktı. Sahne performansının yarı sıra güçlü sesiyle geniş bir izleyici kitlesi bulunan Avcı, gecede, 'Senin için Değer' adlı üçüncü solo albümünden şarkıların yanı sıra, 'Leylim Ley' ve 'Kum Gibi' sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Koray Avcı, Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında hayranlarıyla samimi diyaloglar kuran Koray Avcı, hareketli şarkılarında göbek dansı yapmayı da ihmal etmedi.

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Koray Avcı, Bursalıları coşturduKoray Avcı, Bursalıları coşturduKoray Avcı, Bursalıları coşturduKoray Avcı, Bursalıları coşturdu

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