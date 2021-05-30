Koray Avcı kimdir, kaç yaşında? Koray Avcı nereli? İşte hayat hikayesi...

31 yaşında olan ve 1 Ocak 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Koray Avcı, Ankara'da doğup büyümüştür. Koray Avcı, aslen Erzincan ilinin Tercan ilçesindendir. Çocukluğundan bu yana resim ve müziğe karşı ilgilidir. Müzik kariyerine Ankara'da bulunan bazı performans mekanlarında zaman zaman şarkı söyleyerek başlamıştır. 2008 senesinde "Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünü" kazanmış, Ankara'yı, müziği ve hayallerini her şeyi askıya alıp Muğla'ya gitmiştir. 2010 senesinde Muğla'da üniversite hayatına devam ederken Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp, sunmuş olduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye programına arkadaşı Osman Arslan ile katılmış ve "beatbox ve Volkan Konak taklidi" performansı sergilemiştir. Ardından 2. tura kadar yükselmiştir. Muğla'da istediği ve sevdiği ortamı bulamasa da, hayatının akışını değiştirecek olan kırılmayı yaşamıştır. Sokakta gitar çalan bir arkadaşının yanına oturup onunla beraber şarkı söylemesiyle değişmiştir. O günden sonra sokaklarda şarkı söylerler.

Kanal D'de ekranlara gelen sevilen program Şarkılar Bizi Söyler'e bu hafta şarkıcı Koray Avcı konuğu olacak. Senede yaklaşık 180 konser veren ve Ankara'da bazı performans mekanlarında şarkılar söyleyerek müzik hayatına başlayan Koray Avcı hakkındaki detaylar araştırılıyor. Peki Koray Avcı kimdir, kaç yaşında?

2012 senesinde metroda söylediği şarkının bir genç tarafından kaydedilip paylaşılması ve bu videonun çok ilgi görmesi ile beraber Koray, kendi videolarını çekip YouTube gibi sosyal medya platformlarında yayınlamaya başlamıştır. Sosyal medyada ilgi odağı olmuş ve paylaşmış olduğu videolar ciddi izlenme sayılarına ulaşmıştır. Senede yaklaşık 180 konser veren Avcı, yolunun kesiştiği Dokuz Sekiz Müzik'in sahibi olan Ahmet Çelenk'le albüm yapmaya karar vermiştir. 28 Ağustos 2015 tarihinde Aşk İle isimli ilk solo albümünü yayınlamıştır. Albümde Neşet Ertaş, Mazlum Çimen, Saki Çimen, Soner Akalın, Zeliha Sıkık, Feyzullah Eti gibi önemli isimlerin eserlerinin yanında söz ve müziği kendisine ait ve gitaristi Köksal Fındık'a ait olan 4 yeni şarkı da yer almaktadır. Avcı son olarak 28 Ağustos 2020 tarihinde dijital mecralarda Koray Avcı etiketiyle Seni Çok Özlüyorum isimli albümünü piyasaya sürmüştür.

KORAY AVCI ALBÜMLERİ

2015 Dokuz Sekiz Müzik Aşk İle

2016 Dokuz Sekiz Müzik Sonra Dersin Ki

2018 Dokuz Sekiz Müzik Senin İçin Değer

2020 Koray Avcı Seni Çok Özlüyorum

KORAY AVCI SİNGLE'LARI

2016 Dokuz Sekiz Müzik Hoş Geldin

2019 Dokuz Sekiz Müzik Kim Bilir

2019 Dokuz Sekiz Müzik Yuh Yuh



