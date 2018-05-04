Koray Avcı kimdir? Koray Avcı bu akşam Beyaz Show'da!

Koray Avcı, bu akşam Beyazıt Öztürk'ün sunduğu fenomen talk show program Beyaz Show'a konuk oluyor. Metroda şarkı söylerken çekilen bir videosu ile milyonlara ulaşmayı başaran Koray Avcı, ilk albümünü çıkardığı zaman katıldığı Beyaz Show'a bir kez daha konuk olacak. Koray Avcı ile birlikte Hasibe Eren, Sarp Apak, Enis Arıkan, Aslı Bekiroğlu, Beste Uyanık ve Mihriban Zeren konuk olduğu Beyaz Show bu akşam Kanal D'de. Peki Koray Avcı kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? İşte Koray Avcı'nın hayatına dair notlar...
Koray Avcı, 1984 yılında Ankara‘da doğdu. Aslen Erzincan Tercan’lıdır. Çocukluğundan beri resim ve müziğe karşı ilgisi olan Koray Avcı, Muğla Üniversitesi Fizik Mühendisliğinden mezun oldu. Müzik yolculuğuna Ankara'daki bazı performans mekanlarında zaman zaman şarkı söyleyerek başlamıştır.
2008 yılında "Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünü" kazanıp, Ankara'yı, müziği ve hayallerini her şeyi askıya alıp Muğla'ya gider. 2010 yılında Muğla'da üniversite hayatına devam ederken Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp, sunduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye programına arkadaşı Osman Arslan ile katılıp "beatbox ve Volkan Konak taklidi" performansı sergilemiş ve 2. tura kadar yükselmiştir. Muğla‘da üniversite hayatı devam ederken sokakta gitar çalan bir arkadaşının yanına oturup şarkı söylemesiyle hayatı değişir. O günden sonra sokaklarda şarkı söylerler.
Okul bittikten sonra Ankara’ya dönen Koray Avcı, daha önce çıktığı hiç bir yerde sahne alamaz. Bu kez sıra Ankara sokaklarındadır. Bir başka gitarcı arkadaşıyla beraber sokaklarda, hatta toplu taşım araçlarında çalmaya başlarlar.
2012 yılı içerisinde metroda söylediği şan kaydedip paylaşılması ve bu videonun çok ilgi görmesi üzerine, Koray Avcı kendi videolarını çekip sosyal medyada yayınlamaya başlar. Sosyal medyada ilgi odağı olur ve paylaştığı videolar ciddi izleme sayılarına ulaşır. Günden güne artan talep doğrultusunda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında konserler verir. Güçlü ve samimi yorumu ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaşır.
Yılda yaklaşık 180 konser veren Avcı, yolunun kesiştiği Dokuz Sekiz Müzik'in sahibi olan Ahmet Çelenk'le albüm yapmaya karar verir. 28 Ağustos 2015'de "Aşk İle" isimli ilk solo albümünü yayınlar. Albümde Neşet Ertaş, Mazlum Çimen, Saki Çimen, Soner Akalın, Zeliha Sıkık, Feyzullah Eti gibi önemli isimlerin eserlerinin yanı sıra söz ve müziği kendisine ve gitaristi Köksal Fındık'a ait olan 4 yeni şarkıya da yer verir.
Koray Avcı, 2015 yılında DokuzSekiz Müzik Plak şirketinden “Aşk ile” adlı ilk solo albümünü çıkardı. "Aşk İle" albümü çıktığı günden sonra uzun süre satış listelerinin ilk sıralarında yer aldı. Albümün çıkış şarkısı Sen'e Hasan Kuyucu yönetmenliğinde çekilen video klibin izlenme rakamları şu an 135 milyonu geçmiştir.
Ülke mozaiği ve dinamiğine uygun her yöreye ait şarkı ve türkülere kendi yorumunu katarak seslendiren Koray Avcı, kendi besteleri, şiirleri ve seyirci ile sohbet tadında ilerleyen zaman zaman interaktif bir hal alan sahne performansı ile kendine özgü bir tarz yaratır.
24 Haziran 2016 tarihinde Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle Sonra Dersin Ki adlı ikinci albümünü piyasaya sürmüştür.
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