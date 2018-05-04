MAGAZİN

Koray Avcı kimdir? Koray Avcı bu akşam Beyaz Show'da!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 10:30 | Son Güncelleme

Koray Avcı, sesi gülen adam, bu akşam Beyaz Show'a katılıyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmez programı Beyaz Show, bu akşam canlı yayınlanacak yeni bölümünde Koray Avcı'yı konuk ediyor. Daha önce 2015 yılında ilk albümünü çıkardığı zaman katıldığı Beyaz Show'a bir kez daha yeniden konuk olacak ve hayranlarından gelen sorulara cevap verecek. Peki Koray Avcı kimdir? Kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte Koray Avcı'nın hayatı...

Koray Avcı kimdir? Koray Avcı bu akşam Beyaz Show'da!

Koray Avcı, bu akşam Beyazıt Öztürk'ün sunduğu fenomen talk show program Beyaz Show'a konuk oluyor. Metroda şarkı söylerken çekilen bir videosu ile milyonlara ulaşmayı başaran Koray Avcı, ilk albümünü çıkardığı zaman katıldığı Beyaz Show'a bir kez daha konuk olacak. Koray Avcı ile birlikte Hasibe Eren, Sarp Apak, Enis Arıkan, Aslı Bekiroğlu, Beste Uyanık ve Mihriban Zeren konuk olduğu Beyaz Show bu akşam Kanal D'de. Peki Koray Avcı kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? İşte Koray Avcı'nın hayatına dair notlar...

KORAY AVCI KİMDİR?

Koray Avcı, 1984 yılında Ankara‘da doğdu. Aslen Erzincan Tercan’lıdır. Çocukluğundan beri resim ve müziğe karşı ilgisi olan Koray Avcı, Muğla Üniversitesi Fizik Mühendisliğinden mezun oldu. Müzik yolculuğuna Ankara'daki bazı performans mekanlarında zaman zaman şarkı söyleyerek başlamıştır.

2008 yılında "Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünü" kazanıp, Ankara'yı, müziği ve hayallerini her şeyi askıya alıp Muğla'ya gider. 2010 yılında Muğla'da üniversite hayatına devam ederken Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp, sunduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye programına arkadaşı Osman Arslan ile katılıp "beatbox ve Volkan Konak taklidi" performansı sergilemiş ve 2. tura kadar yükselmiştir. Muğla‘da üniversite hayatı devam ederken sokakta gitar çalan bir arkadaşının yanına oturup şarkı söylemesiyle hayatı değişir. O günden sonra sokaklarda şarkı söylerler.

Okul bittikten sonra Ankara’ya dönen Koray Avcı, daha önce çıktığı hiç bir yerde sahne alamaz. Bu kez sıra Ankara sokaklarındadır. Bir başka gitarcı arkadaşıyla beraber sokaklarda, hatta toplu taşım araçlarında çalmaya başlarlar.

2012 yılı içerisinde metroda söylediği şan kaydedip paylaşılması ve bu videonun çok ilgi görmesi üzerine, Koray Avcı kendi videolarını çekip sosyal medyada yayınlamaya başlar. Sosyal medyada ilgi odağı olur ve paylaştığı videolar ciddi izleme sayılarına ulaşır. Günden güne artan talep doğrultusunda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında konserler verir. Güçlü ve samimi yorumu ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaşır.

Yılda yaklaşık 180 konser veren Avcı, yolunun kesiştiği Dokuz Sekiz Müzik'in sahibi olan Ahmet Çelenk'le albüm yapmaya karar verir. 28 Ağustos 2015'de "Aşk İle" isimli ilk solo albümünü yayınlar. Albümde Neşet Ertaş, Mazlum Çimen, Saki Çimen, Soner Akalın, Zeliha Sıkık, Feyzullah Eti gibi önemli isimlerin eserlerinin yanı sıra söz ve müziği kendisine ve gitaristi Köksal Fındık'a ait olan 4 yeni şarkıya da yer verir.

Koray Avcı, 2015 yılında DokuzSekiz Müzik Plak şirketinden “Aşk ile” adlı ilk solo albümünü çıkardı. "Aşk İle" albümü çıktığı günden sonra uzun süre satış listelerinin ilk sıralarında yer aldı. Albümün çıkış şarkısı Sen'e Hasan Kuyucu yönetmenliğinde çekilen video klibin izlenme rakamları şu an 135 milyonu geçmiştir.

Ülke mozaiği ve dinamiğine uygun her yöreye ait şarkı ve türkülere kendi yorumunu katarak seslendiren Koray Avcı, kendi besteleri, şiirleri ve seyirci ile sohbet tadında ilerleyen zaman zaman interaktif bir hal alan sahne performansı ile kendine özgü bir tarz yaratır.

24 Haziran 2016 tarihinde Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle Sonra Dersin Ki adlı ikinci albümünü piyasaya sürmüştür.

Muharrem İnce'den dikkat çeken paylaşım!Muharrem İnce'den dikkat çeken paylaşım!
Taksiciler bunu da yaptı! 'Eğer kural yoksa...'Taksiciler bunu da yaptı! 'Eğer kural yoksa...'
Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldıMezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koray avcı koray avcı kimdir beyaz show kanal d

En Çok Okunan Haberler

Kod adı: Burak! 3 bin kişiyi deşifre etti

Kod adı: Burak! 3 bin kişiyi deşifre etti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

İlginizi Çekebilir

İlker Ayrık kimdir?

İlker Ayrık kimdir?

Demet Akalın kimdir?

Demet Akalın kimdir?

Zach King kimdir? Beyaz Show'un yeni bölüm konuğu Zach King, herkesi büyülemeye geliyor!

Zach King kimdir? Beyaz Show'un yeni bölüm konuğu Zach King, herkesi büyülemeye geliyor!

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Fatih Portakal veda etti! İşte yerine gelen isim

Fatih Portakal veda etti! İşte yerine gelen isim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlker Ayrık kimdir?

İlker Ayrık kimdir?

Demet Akalın kimdir?

Demet Akalın kimdir?

Seyhan Şaşko kimdir? Güzel spiker Seyhan Şaşko, Beyaz'ın konuğu oluyor!

Seyhan Şaşko kimdir? Güzel spiker Seyhan Şaşko, Beyaz'ın konuğu oluyor!

Zach King kimdir? Beyaz Show'un yeni bölüm konuğu Zach King, herkesi büyülemeye geliyor!

Zach King kimdir? Beyaz Show'un yeni bölüm konuğu Zach King, herkesi büyülemeye geliyor!

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Kadın 23. yeni bölüm fragmanı: Sarp ile Şirin karşı karşıya geliyor!

Kadın 23. yeni bölüm fragmanı: Sarp ile Şirin karşı karşıya geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.