Koray Avcı kimdir? Koray Avcı bu akşam Beyaz Show'da!

Koray Avcı, bu akşam Beyazıt Öztürk'ün sunduğu fenomen talk show program Beyaz Show'a konuk oluyor. Metroda şarkı söylerken çekilen bir videosu ile milyonlara ulaşmayı başaran Koray Avcı, ilk albümünü çıkardığı zaman katıldığı Beyaz Show'a bir kez daha konuk olacak. Koray Avcı ile birlikte Hasibe Eren, Sarp Apak, Enis Arıkan, Aslı Bekiroğlu, Beste Uyanık ve Mihriban Zeren konuk olduğu Beyaz Show bu akşam Kanal D'de. Peki Koray Avcı kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? İşte Koray Avcı'nın hayatına dair notlar...

KORAY AVCI KİMDİR?

Koray Avcı, 1984 yılında Ankara‘da doğdu. Aslen Erzincan Tercan’lıdır. Çocukluğundan beri resim ve müziğe karşı ilgisi olan Koray Avcı, Muğla Üniversitesi Fizik Mühendisliğinden mezun oldu. Müzik yolculuğuna Ankara'daki bazı performans mekanlarında zaman zaman şarkı söyleyerek başlamıştır.

2008 yılında "Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünü" kazanıp, Ankara'yı, müziği ve hayallerini her şeyi askıya alıp Muğla'ya gider. 2010 yılında Muğla'da üniversite hayatına devam ederken Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp, sunduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye programına arkadaşı Osman Arslan ile katılıp "beatbox ve Volkan Konak taklidi" performansı sergilemiş ve 2. tura kadar yükselmiştir. Muğla‘da üniversite hayatı devam ederken sokakta gitar çalan bir arkadaşının yanına oturup şarkı söylemesiyle hayatı değişir. O günden sonra sokaklarda şarkı söylerler.