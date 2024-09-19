MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Koray Avcı’nın yeni hayatını duyanlar şaştı kaldı! Tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti...

Koray Avcı’nın yeni hayatını duyanlar şaştı kaldı! Tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Aşk Sana Benzer', 'Sen', 'Gittin Gideli', 'Hoş Geldin', 'Unutamam Seni', 'Ağlama Yar' gibi şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Koray Avcı şimdi de yeni yaşantısıyla gündem oldu. Şehir hayatından sıkılan ünlü isim huzuru doğada ve masmavi denizlerde aradı...

Koray Avcı’nın yeni hayatını duyanlar şaştı kaldı! Tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti...

MYNET-Birçok ünlü isim gibi ünlü şarkıcı Koray Avcı da şehir hayatından sıkıldı ve kendisine doğa ile baş başa kalabileceği, sakin bir yaşam sürebileceği bir yer aradı.

Huzuru tam anlamı ile masmavi denizlerde bulan Koray Avcı tasını tarağını toplayarak radikal bir karar verdi ve yaşamını baba yadigârı olan mütevazı bir teknede sürdürmeye başladı.

KORAY AVCI 2

YENİ HAYATI HERKESİ ŞAŞIRTTI

'Avcı' adını verdiği teknesinde hayatını devam ettiren Koray Avcı
'Babam için bir yelkenli almıştım. Ona kullanmak nasip olmadı, bana kaldı. Kaptan olmaya karar verip eğitim aldım' açıklamasıyla yeni hayatını duyurmuştu.

koray avcı

Geçtiğimiz günlerde sevenleriyle buluşan Avcı konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı ve “Tekne hayatı yaşıyorsunuz. Zorlukları ve kolaylıkları nelerdir? Neden teknede yaşamayı seçtiniz?” sorusuna açık açık yanıt verdi.

tekne 1

'ORASI BENİM EVİM'

Ünlü isim 'Denizde yaşıyorum. Orası benim evim artık. Tekne ile uğraşıyorum. Yalnız kalmak istedim. Belki bir gün Kıbrıs'a tekne ile gelirim. Bir dünya turu değil ama kırklı yaşlara gelince bir Akdeniz turu yapmak istiyorum.' ifadelerini kullandı.

TEKNE 2

Tüm hayatını denizde teknesinde geçiren Koray Avcı'nın karaya sadece ihtiyaçlarını karşılamak için çıktığı biliniyor. Avcı, arkadaşları ile görüşmek ve alışveriş dışında zamanının tümünü burada geçiriyor.

TEKNE 3

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Koray Avcı tekne
En Çok Okunan Haberler
Fed faiz indirdi; altın, dolar, Bitcoin ne oldu?

Fed faiz indirdi; altın, dolar, Bitcoin ne oldu?

İkinci siber saldırıda 'Türkiye' detayı!

İkinci siber saldırıda 'Türkiye' detayı!

Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar! "Evet demedim doğru değil hatta şaşkınlıkla izledim"

Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar! "Evet demedim doğru değil hatta şaşkınlıkla izledim"

Ferdi Kadıoğlu'na 3 dakika yetti!

Ferdi Kadıoğlu'na 3 dakika yetti!

Nuri Şahin, Devler Ligi'ne galibiyetle başladı!

Nuri Şahin, Devler Ligi'ne galibiyetle başladı!

Eskişehir Valiliği harekete geçti sokaklarda dilenci kalmadı!

Eskişehir Valiliği harekete geçti sokaklarda dilenci kalmadı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.