Koray Avcı’nın yeni hayatını duyanlar şaştı kaldı! Tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti...

MYNET-Birçok ünlü isim gibi ünlü şarkıcı Koray Avcı da şehir hayatından sıkıldı ve kendisine doğa ile baş başa kalabileceği, sakin bir yaşam sürebileceği bir yer aradı.

Huzuru tam anlamı ile masmavi denizlerde bulan Koray Avcı tasını tarağını toplayarak radikal bir karar verdi ve yaşamını baba yadigârı olan mütevazı bir teknede sürdürmeye başladı.

YENİ HAYATI HERKESİ ŞAŞIRTTI

'Avcı' adını verdiği teknesinde hayatını devam ettiren Koray Avcı

'Babam için bir yelkenli almıştım. Ona kullanmak nasip olmadı, bana kaldı. Kaptan olmaya karar verip eğitim aldım' açıklamasıyla yeni hayatını duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde sevenleriyle buluşan Avcı konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı ve “Tekne hayatı yaşıyorsunuz. Zorlukları ve kolaylıkları nelerdir? Neden teknede yaşamayı seçtiniz?” sorusuna açık açık yanıt verdi.

'ORASI BENİM EVİM'

Ünlü isim 'Denizde yaşıyorum. Orası benim evim artık. Tekne ile uğraşıyorum. Yalnız kalmak istedim. Belki bir gün Kıbrıs'a tekne ile gelirim. Bir dünya turu değil ama kırklı yaşlara gelince bir Akdeniz turu yapmak istiyorum.' ifadelerini kullandı.

Tüm hayatını denizde teknesinde geçiren Koray Avcı'nın karaya sadece ihtiyaçlarını karşılamak için çıktığı biliniyor. Avcı, arkadaşları ile görüşmek ve alışveriş dışında zamanının tümünü burada geçiriyor.