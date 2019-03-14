Koray Aydın'dan seçime günler kala iddialı sözler: Ankara bitti zaten, İstanbul'da da İmamoğlu öne geçti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın, 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmaları için geldiği Antalya'da, açıklamalarda bulundu. Seçime az zaman kaldığını belirten Aydın, herkesin, hem yaşadığı şehre hem de ülkeye karşı sorumlulukları olduğunu ve seçimin bu bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bu seçimde, uzun zamandır Türk siyasi hayatında yaşanmayan şeyler olduğunu belirten Aydın, "Sanki bir mahalli seçim değil de harbe giriyoruz. Böyle bir iklim, dil, üslup var. Ayrıştıran, bölüştüren, herkesi birbirine düşüren, en ağır suçlamaları insafsızca yapan, söylediklerinin doğru olmadığını kendisi bildiği halde bunu her gün tekrarlayan ve vatandaşın üzerinde eline geçirdiği devlet gücü ve kudretini bir sopa olarak kullanan bir anlayışla karşı karşıyayız. Aslında millet olarak bunu hak etmiyoruz" diye konuştu.

'PATATES, SOĞAN İTHAL EDECEĞİMİZ AKLIMA GELMEZDİ'

Son verilere göre, 1 milyon kişinin daha işsiz kaldığını kaydeden Aydın, "Yıllar sonra nur topu gibi bir çocuğumuz oldu; tanzim satış mağazaları var. 2 kilo domates ve biber alacak, diye saatlerce kuyruklarda bekleyen, bu durumu yaşamak zorunda kalan insanlara karşı bunların 'varlık kuyruğu' olduğunu söylemek, o insanların ezilmişlik, hayat pahalılığı altındaki milyonlarca insanın o durumuyla alay etmekten başka bir şey değildir" dedi.