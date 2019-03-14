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Koray Aydın'dan seçime günler kala iddialı sözler: Ankara bitti zaten, İstanbul'da da İmamoğlu öne geçti

SEÇİM HABERLERİ  | 14.03.2019 18:39 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, büyükşehirler açısından bakıldığında gittikçe netleşen tablo olduğunu belirterek, "Bana göre Ankara bitti zaten. İstanbul'da da Sayın İmamoğlu öne geçti, ben arayı daha da açacağını düşünüyorum" dedi.

Koray Aydın'dan seçime günler kala iddialı sözler: Ankara bitti zaten, İstanbul'da da İmamoğlu öne geçti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın, 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmaları için geldiği Antalya'da, açıklamalarda bulundu. Seçime az zaman kaldığını belirten Aydın, herkesin, hem yaşadığı şehre hem de ülkeye karşı sorumlulukları olduğunu ve seçimin bu bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bu seçimde, uzun zamandır Türk siyasi hayatında yaşanmayan şeyler olduğunu belirten Aydın, "Sanki bir mahalli seçim değil de harbe giriyoruz. Böyle bir iklim, dil, üslup var. Ayrıştıran, bölüştüren, herkesi birbirine düşüren, en ağır suçlamaları insafsızca yapan, söylediklerinin doğru olmadığını kendisi bildiği halde bunu her gün tekrarlayan ve vatandaşın üzerinde eline geçirdiği devlet gücü ve kudretini bir sopa olarak kullanan bir anlayışla karşı karşıyayız. Aslında millet olarak bunu hak etmiyoruz" diye konuştu.

'PATATES, SOĞAN İTHAL EDECEĞİMİZ AKLIMA GELMEZDİ'

Son verilere göre, 1 milyon kişinin daha işsiz kaldığını kaydeden Aydın, "Yıllar sonra nur topu gibi bir çocuğumuz oldu; tanzim satış mağazaları var. 2 kilo domates ve biber alacak, diye saatlerce kuyruklarda bekleyen, bu durumu yaşamak zorunda kalan insanlara karşı bunların 'varlık kuyruğu' olduğunu söylemek, o insanların ezilmişlik, hayat pahalılığı altındaki milyonlarca insanın o durumuyla alay etmekten başka bir şey değildir" dedi.

Saman ve sığır ithal edildiğini dile getiren Aydın, "3 gün önce patates ve soğana gümrüğü sıfırladılar. 31 Mart'a kadar bunların ithalatını serbest bıraktılar. Her şey aklıma gelirdi de patates ve soğanı dışarıdan vallahi billahi ithal edeceğimiz aklıma gelmezdi. Eskiden bir ilimizin bile üretim varlığı bütün bunları karşılıyordu. Nevşehir ve Niğde yöresi bu işi toptan çözüp halledebiliyordu. Bakınız, nereden nereye geldik" diye konuştu.

'ANKARA BİTTİ, İSTANBUL'DA İMAMOĞLU ÖNDE'

Yerel seçim için büyükşehirler açısından bakıldığında gittikçe netleşen tablo olduğunu savunan Koray Aydın, "Bana göre, Ankara bitti zaten. Şimdi Ankara'nın kaybedildiğini görünce nasıl çirkin ayak oyunlarına başvurulduğunu bütün Türkiye görüyor. İstanbul'da da Sayın İmamoğlu öne geçti, ben arayı daha da açacağını düşünüyorum. Çünkü halka sempatik geldi, sevdi. 'Bu iş tuttu' demek, doğru olur. İzmir'in zaten sonucu belli. Bursa'da AK Parti geriye düştü. Zaten bu kadar feryat, figan, bağırmanın artık tehdit dili oluşturulmasının ardında bu gerçekler var. Burada da anketlerde Muhittin Böcek'in önde olduğunu biliyorum. Arkadan gelip, öne geçenlerin her zaman kazanacağını düşünürüm siyasette. Halk kabulü oluşmuş demektir. Sadece buralar değil, Türkiye'nin kilit bütün illerinde ciddi oy kaybedileceğini ve buraların kaybedileceğini düşünüyorum" dedi. (DHA)

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