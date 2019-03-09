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Koray Aydın: Halk kulak çekmeye karar vermiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 17:54 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Koray Aydın, anketleri yakından takip ettiğini söyleyerek, "Çok enteresan sonuçlar geliyor.

Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Koray Aydın, anketleri yakından takip ettiğini söyleyerek, "Çok enteresan sonuçlar geliyor. Büyükşehirler bir bir gidiyor. Halk kulak çekmeye karar vermiş, bunun Türkiye genelinde muazzam bir yansıması var" dedi.

Koray Aydın, partisinin Kırıkkale İl Başkanlığı'nda partililer ile bir araya geldi. Aydın, anket sonuçlarını yakından takip ettiğini belirterek, "En son elimize ulaşan anket bilgilerini bugün burada paylaşmak gerekirse eğer, Ankara'yı kesin kaybettiler, fark açılıyor, kapanmıyor. Fark her gün biraz daha açılıyor, ben şahsen Ankara’daki seçimin bittiğini düşünüyorum" dedi.

"İMAMOĞLU SEMPATİK BİR İSİM"

İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu'nun halka çok sempatik geldiğini söyleyen Aydın, şöyle konuştu:

"Ben kendisini tanırım, eskiden beri tanırım, çok düzgün biridir. İmamoğlu sempatik, halka yakın biridir. Kendisini ve ailesini tanıyorum, aile olarak dindardırlar. Ben herkesin oy verebileceği bir isim olduğunu düşünüyorum. Şu an itibarıyla anketlerde, o da farkı kapattı ve son anketlerde iki puan öne geçtiğini biliyoruz. Tabii İstanbul çok büyük bir şehir, dalgalanmalar her zaman olabilir, orada da seçimin bu duruma gelmesi, vatandaşın oluşan tepkisinin ne büyüklükte olduğunu gösteriyor. Çok enteresan sonuçlar geliyor, büyükşehirler bir bir gidiyor. Halk kulak çekmeye karar vermiş, bunun Türkiye genelinde muazzam bir yansıması var. İzmir belli, Bursa'da kaybetmek üzereler, Antalya, Mersin o hattaki bütün illerde seçimin Cumhur İttifakı açısından kaybedileceği gözüküyor."

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