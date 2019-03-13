HABER

Koray Aydın: Kararsız kitlenin sonucu tayin edeceği bir seçim atmosferindeyiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 16:14 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, büyükşehirlerde hiçbir seçimde olmayacak kadar kararsız seçmenin öne çıktığını belirterek, "Bu kararsız kitlenin sonucu tayin edeceği bir seçim atmosferinde olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Koray Aydın: Kararsız kitlenin sonucu tayin edeceği bir seçim atmosferindeyiz

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, büyükşehirlerde hiçbir seçimde olmayacak kadar kararsız seçmenin öne çıktığını belirterek, "Bu kararsız kitlenin sonucu tayin edeceği bir seçim atmosferinde olduğumuzu düşünüyorum" dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Adapazarı'na geldi. Partisinin il binasında açıklamalarda bulunan Aydın, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, "Şu anda Türkiye, tarihinin en yüksek faizli parasını kullanıyor. Çok yüksek faizlerle para kullanıyoruz. Vatandaş 'Bundan bana ne' diyor. Seni çok ilgilendiriyor, çünkü sen ödüyorsun o parayı. Vergilerinle sen ödüyorsun, senin lokman küçülüyor, senin hayat alanın daralıyor. Böyle bir şartlar içerisinde vatandaşın imdadına, 'açız' feryadına cevap veremeyen siyasal iktidar, tüm bu gerçeklerin konuşulmasını istemiyor. Bu işin üzerini bir şalla örterek, bugünkü mahalli seçimi savaş tamtamlarının çaldığı bir havaya sokarak, bu gerçeklerin konuşulmasından kaçıyor" dedi.
'ONLAR KARARLI AMA KORKUSUNDAN SÖYLEYEMEYENLER'
Aydın kararsız seçmenlerin kararlı olduğunu, ancak bunu söyleyemediğini belirterek, şöyle konuştu:
"Büyükşehirlerde hiçbir seçimde olmayacak kadar kararsız seçmen öne çıkıyor. Mesela Düzce'de 29,7 kararsız çıkıyor. Bu kadar kararsız olur mu? Normalde olmaz, bence onlar kararlı ancak korkusundan söyleyemeyenler. Ben onları biliyorum. O kararsız kitle sandığa gömecek inşallah. Aynı şey Sakarya için de geçerli. Kocaeli'de de kararsız kitle var. Bu kararsız kitlenin sonucu tayin edeceği bir seçim atmosferinde olduğumuzu düşünüyorum. Ankara ve İstanbul'u kaybettiler, onu da söyleyeyim, ondan haberiniz olsun. Ankara'da Mansur Bey aldı. Adamların çaresizliğini görmüyor musunuz her gün bir taklayla, iftirayla geliyorlar. Ekrem İmamoğlu da tuttu. Müthiş bir yükseliş ile öne geçti. Ben daha da iyi olacağını düşünüyorum."

FOTOĞRAFLI

Koray Aydın: Kararsız kitlenin sonucu tayin edeceği bir seçim atmosferindeyizKoray Aydın: Kararsız kitlenin sonucu tayin edeceği bir seçim atmosferindeyiz

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Destici: Bölücü siyasi partilerle iş birliğine girmeyinDestici: Bölücü siyasi partilerle iş birliğine girmeyin
Mansur Yavaş: Artık hukuki tartışmaları bırakalımMansur Yavaş: Artık hukuki tartışmaları bırakalım

En Çok Okunan Haberler

Özhaseki'den ilk açıklama: Türkiye'yi terk ederim!

Özhaseki'den ilk açıklama: Türkiye'yi terk ederim!

Bakan duyurdu! 6 Nisan'da resmen başlıyor

Bakan duyurdu! 6 Nisan'da resmen başlıyor

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Diğer Haberler
Son dakika: AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet anketlerle her gün fal açarken biz sahadayız

'Anketlerle seçim falı açıyorlar'

Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında çarpıcı açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerine peşkeş çekiliyor

'Birilerine peşkeş çekiliyor!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beylikdüzü'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.