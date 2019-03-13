Koray Aydın: Kararsız kitlenin sonucu tayin edeceği bir seçim atmosferindeyiz

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, büyükşehirlerde hiçbir seçimde olmayacak kadar kararsız seçmenin öne çıktığını belirterek, "Bu kararsız kitlenin sonucu tayin edeceği bir seçim atmosferinde olduğumuzu düşünüyorum" dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Adapazarı'na geldi. Partisinin il binasında açıklamalarda bulunan Aydın, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, "Şu anda Türkiye, tarihinin en yüksek faizli parasını kullanıyor. Çok yüksek faizlerle para kullanıyoruz. Vatandaş 'Bundan bana ne' diyor. Seni çok ilgilendiriyor, çünkü sen ödüyorsun o parayı. Vergilerinle sen ödüyorsun, senin lokman küçülüyor, senin hayat alanın daralıyor. Böyle bir şartlar içerisinde vatandaşın imdadına, 'açız' feryadına cevap veremeyen siyasal iktidar, tüm bu gerçeklerin konuşulmasını istemiyor. Bu işin üzerini bir şalla örterek, bugünkü mahalli seçimi savaş tamtamlarının çaldığı bir havaya sokarak, bu gerçeklerin konuşulmasından kaçıyor" dedi. 'ONLAR KARARLI AMA KORKUSUNDAN SÖYLEYEMEYENLER' Aydın kararsız seçmenlerin kararlı olduğunu, ancak bunu söyleyemediğini belirterek, şöyle konuştu: "Büyükşehirlerde hiçbir seçimde olmayacak kadar kararsız seçmen öne çıkıyor. Mesela Düzce'de 29,7 kararsız çıkıyor. Bu kadar kararsız olur mu? Normalde olmaz, bence onlar kararlı ancak korkusundan söyleyemeyenler. Ben onları biliyorum. O kararsız kitle sandığa gömecek inşallah. Aynı şey Sakarya için de geçerli. Kocaeli'de de kararsız kitle var. Bu kararsız kitlenin sonucu tayin edeceği bir seçim atmosferinde olduğumuzu düşünüyorum. Ankara ve İstanbul'u kaybettiler, onu da söyleyeyim, ondan haberiniz olsun. Ankara'da Mansur Bey aldı. Adamların çaresizliğini görmüyor musunuz her gün bir taklayla, iftirayla geliyorlar. Ekrem İmamoğlu da tuttu. Müthiş bir yükseliş ile öne geçti. Ben daha da iyi olacağını düşünüyorum."

