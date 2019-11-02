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Koray Şener, ölüm yıl dönümünde adının yaşatılacağı kütüphanede anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 13:33 | Son Güncelleme

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sırasında statta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener, adına Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kurulan kütüphanede anıldı.Fenerbahçe’nin 2 Kasım 2018 tarihinde Galatasaray ile karşılaştığı maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Koray Şener için İzmit ilçesinde bulunan Yenimahalle İlkokulu’nda arkadaşları tarafından kütüphane kuruldu.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sırasında statta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener, adına Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kurulan kütüphanede anıldı.
Fenerbahçe’nin 2 Kasım 2018 tarihinde Galatasaray ile karşılaştığı maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Koray Şener için İzmit ilçesinde bulunan Yenimahalle İlkokulu’nda arkadaşları tarafından kütüphane kuruldu. Koray Şener’in adının yaşatılacağı kütüphanenin açılışı da ölüm yıldönümünde yapıldı. Koray Şener’in annesi gülümser Şener, babası Rıfat şener, ağabeyleri Eray ve Güray, arkadaşları, ÜNİFEB üyeleri, Şener’i yıldönümünde anmak için adına yapılan kütüphanenin önünde toplandı. Kütüphane önünde konuşan Koray’ın anne ve babası duygularını dile getirdi. Daha sonra arkadaşları tarafından kurulan Koray Şener Kütüphanesi’nin açılışı, anne ve babası tarafından yapıldı. Açılışın ardından kütüphaneye giren arkadaşları tek tek fotoğraf çektirdi. Duygularını dile getiren arkadaşları Koray’ın adını kitapları çok sevdiği için kütüphanelerde yaşatmak istediklerini söylediler. Tören kütüphanenin kurulduğu okul önünde arkadaşlarının Koray Şener’in dev posterini açması ile son buldu.

“Koray’ın arkadaşları, onun bıraktığı yerde anılarını yaşatmaya devam ediyorlar”
Oğlunun isminin kütüphanelerde yaşatılmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden baba Rıfat Şener, “Bu kaçıncı kütüphane oldu bilmiyoruz. Koray’ın arkadaşları, onun bıraktığı yerde anılarını yaşatmaya devam ediyorlar. Mümkün olduğunca kimseden destek görmeden ihtiyacı olan okullara böyle güzel kütüphaneler açıyorlar. İnşallah bu kütüphanelerde yetişen, faydalanan çocuklar en az Koray ağabeyleri kadar birer insan olurlar inşallah. Diyecek başka bir şey bulamıyorum. Onun adına açılan her kütüphane için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Onun adına yapılan şeyler çok güzel”
Şiirleri ve kitap okumayı çok seven oğlunun anılarını yaşatmak için çabalayan arkadaşlarına teşekkür eden anne Gülümser Şener, oğlu için bir kitap yazdıklarını belirterek, “Bizler onun hayatını kitap olarak yazıyoruz. İnşallah bittiğinde bütün kütüphanelere dağıtacağız. Ben, kardeşleri, babası ve arkadaşları onunla olan anılarını yazıyorlar. Böyle güzel şeyler yapılınca mutlu oluyorum. Takdiri ilahi, oğluma çok üzülüyorum. Onun adına yapılan şeyler çok güzel. Çok güzel arkadaşları var. Oğlum şiir okumayı çok severdi. Herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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